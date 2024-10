Andressa Urach ousa com lingerie na França: 'Piriguete não sente frio'

Andressa Urach, 36, chocou os seguidores ao posar de lingerie em um ponto turístico da França.

O que aconteceu

A modelo viajou para a França e chamou a atenção ao posar de lingerie no Palácio de Versalhes. Ela usou um sutiã nude rendado e postou o look no Instagram.

A criadora de conteúdo adulto brincou que era a dona do castelo e que não sentia frio. "Piriguete não sente frio… sensação de 10 graus em Paris e estou como? Maria Antonieta está se revirando de inveja da verdadeira dona do Palácio de Versalhes!", ressaltou em seu perfil na rede social.

Os fãs também entraram na brincadeira de Andressa Urach e a elogiaram. "Adorei a analogia", pontuou uma. "Arrasando em Paris", escreveu outra. "Maravilhosa como sempre", destacou uma terceira.