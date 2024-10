Ano-Novo, praias e olho no clima: como os brasileiros vão viajar no verão

Cerca de 94% dos turistas brasileiros vão viajar no próximo verão e 60% deles já estão com os planos em andamento. A conclusão é de uma pesquisa online realizada pela plataforma Booking.com entre julho e agosto de 2024 que ouviu cerca de 1.200 entrevistados.

Foram considerados turistas todos aqueles com mais de 18 anos que viajaram a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e que estão planejando uma viagem para o próximo ano. Um terço deles (32%) ainda revelou que tem um orçamento de R$ 2 mil a R$ 5 mil para os passeios, o que inclui passagens e acomodações.

Ano-Novo em alta; Carnaval não está com nada

A temporada promete, já que o período inclui Natal, Réveillon, Carnaval e as férias escolares e, mesmo diante da alta de preços que é típica da estação, a grande maioria vai fazer as malas. Ironicamente, Carnaval e Natal são os períodos em que os turistas procuram gastar menos — 23% quer gastar até R$ 2 mil no primeiro feriado, enquanto 20% se planeja para gastar este mesmo montante no segundo.

Carnaval não é prioridade na temporada de verão dos viajantes Imagem: Brastock Images/Getty Images/iStockphoto

Já o Ano-Novo tem mais prestígio: se os brasileiros tivessem que escolher apenas uma época do verão para viajar, esta é a data escolhida por 26%, enquanto 24% preferem tirar férias em outra data durante o mês de janeiro. Só 9% dos turistas priorizam viagens durante o Carnaval.

O período de férias escolares (ou do trabalho) entre janeiro e março, descontando o Carnaval, é aquele para o qual os turistas separam um orçamento maior: 21% disse gastar entre R$ 8.000 e R$ 11.000 e 14% estão dispostos a desembolsar mais de R$ 11.000.

Vamos fugir... Mas para onde?

67% dos turistas brasileiros pretendem viajar para dentro do nosso país no próximo verão — especialmente quem tem entre 35 e 44 anos, faixa em que 74% dos viajantes planeja um descanso em terras nacionais. Os mais propensos a desbravar o exterior são os nordestinos, com 35% respondendo que pretende conhecer um destino internacional nos próximos meses.

Praia do Peró, Cabo Frio (RJ): litoral é o destino preferido do verão Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Quem fica por aqui quer ver o litoral — o destino favorito de 66% dos turistas brasileiros. Já entre aqueles de 35 a 44 anos, a praia é ainda mais popular, com 72% declarando que escolhe a nossa costa para explorar durante a temporada. 71% dos moradores da região Sul também querem mesmo é ver as nossas areias e o mar.

Apesar de serem minoria, há os que querem desbravar outras paisagens nos meses mais quentes do ano. 13% dos turistas brasileiros planeja férias em cidades ou espaços urbanos e 9% em destinos de campo ou montanhas. Viajantes acima de 65 anos, por exemplo, são os que mais gostam de zonas urbanas para as férias de verão (26%).

Mulheres já têm planos mais definidos; veja o que pesa na escolha

63% das brasileiras viajantes já estão se organizando para o verão, definindo destinos e fazendo reservas — o que as coloca à frente dos homens no quesito preparação para as férias, com apenas 57% deles com planos mais adiantados.

As brasileiras já estão com os planos mais adiantados para o verão do que os homens Imagem: Getty Images/iStockphoto

Alguns quesitos pesam mais do que outros na escolha do destino perfeito; o principal deles é a oferta de acomodações bem avaliadas que é importante para 89%. Já 88% se baseiam em uma previsão do tempo favorável, para 86% é importante estar dentro do orçamento e 85% levam a sério a possibilidade de conhecer um lugar novo.

Oportunidades de curtir festas e outros eventos da época são levados em consideração por 55%, enquanto 54% avaliam as opções de bares e baladas da região; o que torna estes os critérios menos importantes para os brasileiros.