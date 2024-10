Peoas especulam rejeição histórica para Sacha e planejam roça só com homens

As mulheres de A Fazenda 16 (Record) se reuniram na tarde desta segunda-feira (7) para criticar Sacha Bali e organizar votos para a próxima roça.

O que aconteceu

No quarto, todas as peoas se reuniram e revelaram o choque sobre a forma como Sacha Bali foi descrito por Larissa fora do reality. "Eu acho que ele vai sair com a maior rejeição da história", disse Flor.

Em seguida, as peoas falaram sobre a votação para a roça. Como Fazendeira da semana, Júlia chegou a dizer anteriormente que está pensando em indicar Zaac.

As peoas cogitaram fazer uma roça só de homens. "Eu prefiro salvar as meninas a salvar os meninos, e acho que todas pensam assim", disse Luana.

Júlia, então, sugeriu que deveria haver uma berlinda apenas com homens. "A gente pode salvar todas as meninas e os meninos se resolvem", disse Camila.

Luana disse que Yuri sobraria, mas Suelen afirmou que não havia como prever. "O Gui é muito raso de jogo. Quando ele ver que só tem Yuri ou Cauê, ele vai no Yuri", explicou Flora.

Gizelly disse que poderia negociar com Cauê e salvá-lo na dinâmica do "resta um", caso ele concordassem em salvar Luana.

Camila disse que, dessa forma, o grupo continuaria coeso. "Justiça por Larissa", disse Gizelly.

