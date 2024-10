Anitta posa em clima de romance com o namorado, Vinicius Souza

Anitta, 31, exibiu um novo clique romântico ao lado do namorado, Vinicius Souza, 25.

O que aconteceu

A cantora publicou, nos stories de seu perfil do Instagram, um registro fofo com o ex-jogador do Flamengo. Na imagem, os dois aparecem cheios de chamego.

O atleta, que estava dentro do carro com a artista, mandou um beijinho para a câmera. Anitta, por sua vez, se apoiou no ombro do namorado.

Os dois assumiram o relacionamento em 25 de setembro, durante o desfile da Balmain na semana de moda de Paris. Depois disso, o atleta abriu um álbum de fotos apaixonadas com a funkeira.