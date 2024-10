Huck mede tamanho do nariz ao vivo na Globo e comprimento surpreende

Luciano Huck, 53, surpreendeu os telespectadores e a plateia do Domingão com Huck ao medir ao vivo o comprimento do próprio nariz.

O que aconteceu

Momento inusitado aconteceu durante o quadro Acredite em Quem Quiser neste domingo (6). Na atração, um participante disse ter vencido concurso que o premiou como o dono do maior nariz de Santa Catarina, com 9,9 centímetros de comprimento.

Huck analisou o nariz do convidado e avaliou que o seu seria maior que o dele. Com um aparelho específico para medir o órgão, chamado nasômetro, o apresentador descobriu possuir nariz com 9,7 centímetros de comprimento.

Luiano Huck fez piada com o comprimento de seu órgão. O apresentador, que é conhecido pelo nariz avantajado, brincou que a produção do Domingão tinha feito o quadro para sacaneá-lo. Tudo, claro, uma brincadeira.