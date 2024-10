'Coringa: Delírio a Dois' decepciona na bilheteria da semana de estreia

"Coringa: Delírio a Dois" chegou aos cinemas, mas o desempenho do novo filme foi abaixo do esperado. O longa protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga arrecadou US$ 40 milhões de bilheteria no território americano durante o seu primeiro final de semana em cartaz; o valor é metade de arrecadado pelo original no mesmo período.

A projeção inicial era de uma arrecadação de, no mínimo, US$ 50 milhões. As informações são do The Hollywood Reporter.

Mundialmente, "Coringa: Delírio a Dois" arrecadou US$ 121,1 milhões no primeiro final de semana. Vale lembrar que o período é um dos mais importantes para o filme, pois é a mais cheia.

Nos Estados Unidos, o longa é seguido por "Robô Selvagem", "Os Fantasmas Ainda Se Divertem" e "Transformers: O Início".