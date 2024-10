Bonner e Lo Prete ficam chocados com votação de Datena em SP: 'Nanico'

William Bonner e Renata Lo Prete se surpreenderam com a votação obtida por José Luiz Datena (PSDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Lo Prete e Bonner comandaram a apuração das urnas no primeiro turno, ocorrido neste domingo (6). Ao vivo na Globo, os apresentadores não esconderam surpresa ao verem que Datena sequer conseguiu chegar aos 2% dos votos dos eleitores.

"É uma votação de Nanico", afirmou Renata Lo Prete.

Bonner destacou que esse resultado é "impressionante" porque Datena chegou a aparecer bem cotado nas pesquisas, mas se desidratou no decorrer da campanha. "É muito impressionante porque em todas as oportunidades que o apresentador Datena manifestou interesse ou deu sinais de que disputaria uma eleição, as pesquisas sempre o colocavam numa situação muito vantajosa em relação aos adversários".

William Bonner destacou que o próprio Datena se mostrou frustrado com seu desempenho nas urnas. "Ele próprio comentou isso ao fim da eleição, a frustração com que a presença dele na televisão poderia ter nos votos... Talvez 10 anos atrás essa influência tivesse sido maior".

Datena disputou a prefeitura de São Paulo pelo PSDB. O tucano chegou a despontar entre os primeiros colocados no início da campanha, mas viu sua candidatura ruir e obteve pouco mais de 1,8% dos votos válidos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Datena afirmou que acreditou na vitória e não escondeu decepção com seu desempenho nas urnas. "Eu tinha certeza que seria eleito antes da campanha", disse ele hoje, em coletiva de imprensa. O tucano também destacou que sua votação é inexpressiva para declarar apoio a Ricardo Nunes (MDB) ou a Guilherme Boulos (PSOL), que disputarão o segundo turno na capital paulista.