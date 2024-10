Três anos após agressão, DJ Ivis aparece ao lado de ex, e fãs reagem

DJ Ivis e Pâmella Holanda apareceram lado a lado no aniversário da filha Mel, que completou 4 anos. Pâmella postou um vídeo em suas redes sociais afirmando que os dois não voltaram, mas têm uma "relação muito boa" por causa da criança.

Em 2021, DJ Ivis ficou preso e foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica depois de ser filmado agredindo Pâmella.

O que aconteceu

DJ Ivis postou foto ao lado de Pâmella no aniversário da filha. Na foto, o ex-casal está ao lado de outros familiares e aparecem sorrindo. O cantor desativou os comentários momentos depois da publicação, mas alguns fãs o defenderam. "Parabéns em ver que vcs se acertaram", afirmou uma conta.

Pâmela gravou stories dizendo que eles têm uma boa relação por causa de Mel. "A gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Acredito também que tenha muito mérito meu nisso tudo, em saber ceder também, em ter a maturidade, ser uma mulher mais maleável, mais sábia, mais compreensiva, mas sem deixar de me impor", afirmou ela. Na foto postada por Pâmela, DJ Ivis foi cortado.

Nós temos uma filha, né? Nosso casamento acabou, mas nós temos uma filha. A única coisa que eu sei e que eu quero é que a minha filha cresça cercada de amor, de respeito, que nada que é de direito dela, que Deus tem colocado pra ela, eu prive ela. Seria de um egoísmo, uma falta de sabedoria e de uma burrice mesmo.

Pâmella Holanda, nos stories

DJ Ivis foi preso em julho de 2021 após vídeos agredindo Pâmella. Ele foi solto em outubro do mesmo ano. Em setembro, a Justiça do estado do Ceará aceitou a denúncia do MPCE (Ministério Público do Ceará), e o artista ainda se tornou réu por lesão corporal e ameaça — com circunstância agravante.