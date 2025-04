Rafa Justus comenta fama de nepo baby: 'Me considero'

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafa Justus falou da fama de nepo baby e comentou a pressão para seguir a carreira de apresentadora dos pais.

O que aconteceu

A adolescente de 15 anos brincou com o fato de ter uma família recheada de famosos. "Além de se nepo baby, eu me considero nepo tudo, né? Sou nepo filha, nepo neta", disse ela no podcast PodDelas, referenciando não só os pais apresentadores, como também a avó, Helô Pinheiro, conhecida como a Garota de Ipanema.

Rafa também comentou sobre o fato de ser reconhecida por conta da fama dos pais. "Nasci da consequência do trabalho dos meus pais. Amo estar nesse meio, receber o amor diário das pessoas até na rua, quando vêm pedir foto. Esse amor vai além. Tem a expectativa de eu ser algo, mas eu falo que sou a Rafa, independente de rótulo e etiquetas", falou ela.

Ela ainda falou que não sente pressão da família para seguir a carreira artística. "Eu sempre tive muita liberdade, meus pais sempre deixaram eu ser eu. Tem muita expectativa do público pelos meus pais terem o rumo deles, só que eu, o que eu quero agora, eu penso em mil áreas diferentes, mas nenhuma é voltada para a televisão", disse.