Lil Nas X é internado com paralisia facial: 'Vou ficar engraçado por um tempo'

Lil Nas X usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para contar que está internado após sofrer uma paralisia facial parcial no lado direito do rosto. O rapper, que completou 26 anos no último dia 9, compartilhou vídeos direto do hospital e, apesar do susto, manteve o bom humor.

"Então, perdi o controle do lado direito da minha cara", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece tentando mover os músculos da face. Nos stories, voltou a comentar o assunto com leveza: "Estou tão ferrado", escreveu, junto de um emoji de carinha triste.

O artista tranquilizou os fãs e garantiu estar estável: "Galera, estou bem! Parem de ficar tristes por mim! Em vez disso, sacuda a sua bunda para mim!".

Ele ainda brincou sobre a aparência temporária, dizendo que vai "ficar engraçado por um tempo, mas é isso". A publicação rendeu mensagens de carinho e desejos de melhora nos comentários.

Lil Nas X não falou sobre a causa da paralisia, nem deu previsão de alta. A equipe do artista também não se pronunciou oficialmente.