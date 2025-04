Claudia Raia e Edson Celulari fazem homenagem ao filho Enzo: 'Muito orgulho'

Enzo Celulari completa 28 anos nesta terça-feira, 15. O empresário e influenciador digital recebeu homenagens nas redes sociais da mãe, Claudia Raia, do pai, Edson Celulari, e também do irmão caçula, Lucca, de 2 anos, fruto do relacionamento da atriz com o ator Jarbas Homem de Mello.

Claudia compartilhou um vídeo, narrado por ela, com registros da infância de Enzo e escreveu: "Hoje é dia da arte e você é a minha maior obra! Meu primogênito, foi com você que eu aprendi a ser mãe, obrigada por me escolher e me ensinar tanto... Tenho muito orgulho do homem maravilhoso que você se tornou."

Edson também usou o Instagram para parabenizar o filho, com uma seleção de fotos e uma legenda em que descreveu características marcantes de Enzo: "Meu moleque! Você é o menino carioca de braços abertos, é o garoto do coração de ouro, é o parceiro dos amigos, é o homem corajoso, gentil, o cara que enxerga em muitos milímetros, o humano família que nem você só... Te amo, meu filho, te admiro e peço a Deus que te proteja e te dê leveza, sempre. Feliz Aniversário, cria!"

O irmão caçula do influenciador digital, Lucca, também participou da comemoração. Com a ajuda da mãe, ele gravou um recado para o aniversariante: "Parabéns, Nuno. Eu te amo, você é meu irmão amado." O vídeo foi publicado por Enzo nos stories do Instagram.