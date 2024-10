This Is Marília Mendonça: veja Ludmilla, Xamã, Jão e mais fotos do tributo

O aguardado show-tributo This Is Marília Mendonça aconteceu neste sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo, com shows de artistas de vários estilos da música brasileira que tiveram a sorte de conhecer a cantora, morta em um acidente aéreo em 2021. Organizado pela família de Marília, a confraternização incluiu o pequeno Léo, filho de 4 anos dela com Murilo Huff, em cima do palco. Veja fotos de tudo o que rolou.

Ludmilla

Ludmilla curte o momento durante apresentação no show This Is Marília Mendonça, no sábado (5), em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Jão

Jão durante o show-tributo This Is Marília Mendonça, no sábado (5), em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Xamã

Xamã se apresenta, na noite de sábado (5), em São Paulo, na homenagem This Is Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

Murilo Huff

Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, no show This Is Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

Luan Pereira

Luan Pereira no show This Is Marília Mendonça, no sábado (5), em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Yasmin Santos

Yasmin Santos canta no show This Is Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

Péricles

Péricles no show This Is Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

Marcos & Belutti

Marcos & Belutti no palco do show This Is Marília Mendonça, no sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Belutti, da dupla com Marcos, durante o show This Is Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

Marcos, que forma dupla com Belutti, no show This Is Marília Mendonça, no sábado (5) Imagem: Van Campos/AgNews

Luiza Martins

Luiza Martins se emociona no palco do tributo This Is Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

Tierry