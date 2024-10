Fãs lamentam ausência de Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano em tributo

O legado de Marília Mendonça, cantora morta em 2021, foi celebrado neste sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo. O especial This Is Marília Mendonça contou com shows de Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos e reuniu fãs da artista. Mas a ausência de duas duplas muito próximas à cantora não passou despercebida.

Greice Kelly, 31, estava na plateia com uma camiseta personalizada, feita pela mãe. Ela, que é fã de Marília há anos, estava acompanha da irmã, Giovana Vitória, 14, que seguiu seus passos na adoração da artista. "Foi uma paixão passada de uma para a outra".

Ela teve a oportunidade de ver Marília cantar ao vivo, enquanto trabalhava na produção de um evento. "Eu vendia bebidas, mas na hora que começou o show não me aguentei e tive que ir vê-la de perto. Corri o risco de não receber meu salário", relembra.

Em outro momento, ela relembra que estava fazendo um trabalho dentro de um shopping em São Paulo quando descobriu que Marília estava lá, a passeio. "Corri o shopping inteiro, mas não consegui ver ela."

A irmã não chegou a ver a cantora em vida, mas está feliz em poder prestigiar a homenagem, principalmente por conta da presença de Jão na programação. "Foram artistas que também participaram da carreira dela também, então achei que faz todo sentido."

Elas lamentaram a ausência de Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano. Afinal, esses dois grandes nomes da música sertaneja eram muito próximos a Marília Mendonça.

O sertanejo é representado por Luan Pereira, Murilo Huff, Yasmin Santos, Luiza Martins, Tierry e a dupla Marcos e Belutti —aprovada por Márcia da Silva, 38. "Gosto muito deles, então fiquei feliz com a programação. Tem um pessoal diversificado, e com gente que ela gostava", contou ela, que se descreve como grande fã de sertanejo.

Achei essa iniciativa incrível, principalmente para apresentar o legado dela para novas gerações. Márcia da Silva

Para Giulio de Freitas, 23 e Luana Leonardo, 32, amigos que vieram acompanhar o show, a proposta de celebrar o que Marília fez é uma prova de que o trabalho dela segue sendo forte. "É uma forma de lembrar o que ela fez. Não que ela seja esquecida em algum momento, mas reforça que as pessoas continuam amando ela. Hoje só vai deixar isso mais claro", disse ela.

