Suelen e Fernando discutem após volta da roça: 'Dá uma segurada'

Após a volta de Fernando da segunda roça de A Fazenda 16 (Record), o peão e Suelen discutiram na sede.

O que aconteceu

O chef disse que Suelen falou mal dele pelas costas e ela negou. "Eu falei foi na sua frente."

Fernando a rebateu. "Não, você falou nas minhas costas. Quando eu falei o que estava acontecendo aqui, falaram que você ficou falando que eu estava sendo tosco e escroto com a Gizelly."

Suelen negou. "Eu falei? Querido, não mesmo! Tão falando até a mais! Eu sempre falei com a Gizelly em relação ao que tava acontecendo. Eu não sou santa, não."

Fernando retrucou. "Agora vocês aguentam."

Suelen se exaltou. "Aguenta o que, filho? Tá achando que sua volta vai me dar uma amedrontada? Preste muita atenção com quem você está vindo, viu? Dá uma acalmada. Que legal que voltou. Eu sorri e não sorri de deboche. Eu tenho meu jogo individual e tenho meus aliados aqui. Você tem que prestar muita atenção e baixar sua bolinha."

Não é por causa da sua volta ou da volta dele que eu vou ficar triste pelos cantos. Presta muita atenção, porque sobe e desce também. Dá uma segurada! Suelen

