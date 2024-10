Peoas planejam voto em Sacha para 3ª roça de A Fazenda: 'Vai ser lindo'

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Camila Moura, Luana Targino e Gizelly Bicalho combinaram voto em Sacha Bali.

O que aconteceu

As peoas se reuniram na despensa após a gravação do "Hora do Faro" com Larissa Tomásia. No quadro, a segunda eliminada do reality show criticou Sacha, com quem chegou a trocar beijos no confinamento.

Camila: "Ele falou para a Raquel que vai sair do grupo e estava fazendo drama lá no quarto".

Gizelly: "Até então, eu vou votar nele em nome da Larissa".

Camila: "Eu vou votar nele! Vai ser lindo ele sair com 20 e tantas pessoas votando nele. Filho da p*ta! Filho da p*ta! Se eu estava com dificuldade para escolher [em quem votar], agora eu não estou mais!".