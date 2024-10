Gizelly chora temendo imagem fora da Fazenda: 'Não quero ficar sozinha'

A eliminação de Larissa na 2ª semana de A Fazenda 16 (Record) abalou Gizelly. Com a volta de Fernando da roça, seu principal embate dentro da casa, Gizelly disse ter entendido que o 'público odeia seu grupo'. O chef de cozinha, ao voltar, ainda disparou para ela: "Segura teu cancelamento".

O que aconteceu

A ex-BBB 20 chorou na dispensa na companhia de Júlia, Luana e Raquel com medo de ser abandonada pelas pessoas fora da casa. "Eu não quero ficar sozinha no meu quarto de hotel. Eles deixam dois dias sozinha", diz a peoa.

Júlia tentou acalmá-la, lembrando que momentos ruins passam e que a cada edição novos enredos surgem e outros são esquecidos. "Você não vai fazer nada com você."

Gizelly continua: "Você sabia que aquela janela dá para passar? To falando sério", diz, insinuando a intenção de machucar a si. "Eu não quero ver lá fora. Tenho pavor. Desde o dia que eu cheguei eu tenho pesadelo com lá fora."

"Não está acontecendo nada lá fora. Sua família está lá. Qual o seu bem mais importante, sua mãe e sua avó? Alguns de nós aqui é seu parente? Tenho minha mãe, pai, irmão, que é o que importa nessa casa", reforça Raquel.

"Mas você ama sua vida", responde a advogada.

"Minha vida e sua vida não vale esse programa todo, não vale o dinheiro da Record. Não quero mais você falando isso", diz Raquel. "Nem para gente, nem para você mesma", completa Júlia.

Gizelly chora e diz: "Só de pensar em sair desse lugar, quero ficar para sempre. Foi a mesma síndrome que desenvolvi no outro. Espero que ninguém esteja assistindo este programa, porque foi gente demais assistindo. Meus furacões gostavam de mim. O negócio é sair e a ver a vida."

"Isso aqui não é nada para o que você viveu e vai viver de maravilhoso. Você tem muitos momentos bons para viver. Então você tira isso da sua cabeça", continua Júlia. "Você não merece ouvir isso."

"E teus furacões lá fora? Estão apostando na Gizelly carinhosa, alegre", diz Raquel.

"Eu fui saber quem eu era por causa dos furacões. Eles são tudo depressivo que nem eu", responde a ex-BBB.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

