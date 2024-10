David Gilmour detona Roger Waters: 'Nada me faria dividir o palco com ele'

David Gilmour, 78, fez duras críticas a Roger Waters, 81, e afirmou que jamais voltaria a dividir o palco com ele. Os dois foram colegas na lendária banda Pink Floyd.

O que aconteceu

Gilmour negou a possibilidade de uma eventual reunião do conjunto e culpou Waters por isso. "Definitivamente não [há chance]. Eu prefiro me manter explicitamente distante de pessoas que apoiam ativamente ditadores genocidas e autocráticos como [Vladimir] Putin e [Nicolás] Maduro", declarou o músico ao jornal The Guardian, citando os presidentes da Rússia e da Venezuela.

Ele deixou claro que considera execrável a ideologia política defendida por Waters. "Nada me faria dividir o palco com alguém que acha que esse tratamento [dado por Putin e Maduro] às mulheres e à comunidade LGBT é aceitável", acrescentou, sem citar nominalmente o ex-companheiro de banda.

David lamentou, por outro lado, a impossibilidade de voltar a tocar ao lado de outros integrantes do Pink Floyd, como Rick Wright, morto em 2008. "Eu adoraria estar de volta ao palco com Rick, que foi uma das pessoas mais gentis e musicalmente talentosas que já conheci."