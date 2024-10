Rock in Rio sertanejo? Fundador do Universo Alegria revela plano para festa

Um dos principais festivais de sertanejo do sul do Brasil, o Universo Alegria reuniu Luan Santana, Gusttavo Lima, Ana Castela, Simone Mendes, entre outros artistas, e preparou para 2024 três grandes eventos em Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Com 16 anos de existência, o festival começa a desbravar outras regiões do país com a meta de se tornar um dos maiores eventos de música sertaneja.

Em 2023, fizemos Porto Alegre com mais de 50 mil pessoas e, no primeiro ano em Curitiba, batemos 40 mil pessoas. Esse ano, continuamos a nossa expansão e vamos fazer Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Qual o projeto? Ser referência. No ano que vem, queremos aumentar mais duas praças, incluindo São Paulo e, provavelmente, Brasília. O Universo Alegria é um grande festival de música sertaneja. Guillermo Ody, um dos fundadores do Universo Alegria, em entrevista para Splash

"Hoje, o Universo Alegria tem um nome consolidado no sul do Brasil e o nosso projeto é, realmente, consolidá-lo para todo o Brasil e se transformar em um dos grandes players do mercado. Queremos levar muita alegria ao Brasil inteiro", completou.

Ser reconhecido como uma versão do Rock in Rio só para o sertanejo seria um "sonho" para o festival. "Quando tu cita como exemplo o Rock in Rio, eu chego até a emocionar, porque criei o festival com a minha família. Se um dia o Universo Alegra conseguir ser reconhecido como o Rock in Rio sertanejo, seria mais do que um sonho realizado, seria o máximo que a gente poderia atingir. Se a gente conseguir colocar isso na cabeça do nosso consumidor, vai além do meu sonho, mas é, sim, o objetivo."

"Belo Horizonte foi escolhida a dedo"

O Universo Alegria abre a temporada de festivais de 2024 com evento no Mineirão, em Belo Horizonte, em 2 de novembro. É a primeira vez que a marca deixa o sul do Brasil para explorar outra região e aposta no know-how de 16 anos de festivais para conquistar novo público.

É uma novidade para nós. É uma praça muita estratégica e que consome muita música sertaneja. Vou em muitos eventos lá há anos, vi shows, botecos e outras festas, e acho que é uma praça incrível. Querendo ou não, no momento que tu vai além do Sul, tu está plantando uma semente e mostrando que não quer ser o maior do Sul, tu quer ser reconhecido no Brasil.

Estreia em Minas Gerais trará line-up de peso com nomes como Luan Santana, Simone Mendes, Leonardo, Luan Pereira, entre outros destaques da música. "Essa praça foi escolhida a dedo por nós. Vejo que vai ser mais um ano de muito trabalho. Vamos conseguir entrar em uma praça muito importante e isso vai nos dar coragem para aumentar ainda mais para o ano que vem."

Gusttavo Lima é atração confirmada para edição do Universo Alegria em Curitiba Imagem: Divulgação/Gusttavo Lima

Universo Alegria projeta atingir as principais praças de música sertaneja do Brasil. "Daqui cinco anos, acredito que estaremos consolidados em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília e, quem sabe, fazendo alguma coisa até em Goiânia, que é a grande terra da música sertaneja".

Além de sonhar em ver o Universo Alegria como o Rock in Rio sertanejo, Ody destaca que o segredo do negócio é levar o festival onde é possível entregar um grande evento. "Temos projetos para levar o Universo para fora do Brasil, como em Portugal e nos Estados Unidos, mas não quero estar em 20, 30 praças, porque não é o caminho. Temos que nos consolidar nas grandes praças e fazer algumas coisas satélites em praças menores. O Universo Alegria não é um show, é um grande festival e grandes festivais, infelizmente, quem suporta são grandes capitais".

Se eu pudesse fazer 40 festivais por ano em todo o Brasil, eu faria, mas a gente entende o tamanho dele e as necessidades. O nosso sonho é atingir o que a gente já atingiu em Porto Alegre em mais 4 ou 5 praças e fazer isso que temos feito aqui durante os próximos 10, 15, 20 anos em 6 a 7 praças fora do Brasil. A meta é ser um festival referência na música sertaneja.

"Festival família para todas as idades"

O Universo Alegria é um festival de música sertaneja fundado em 2008, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, graças ao trabalho da família Ody com a Rádio Alegria —que é líder de audiência no segmento sertanejo no Sul do Brasil. "O Universo Alegria é um festival que eu, com a minha família, fundamos há 16 anos. Tivemos emissoras de FM ligadas ao sertanejo durante 35 anos aqui e fomos a primeira emissora a tocar música sertaneja no FM aqui no Sul".

Sempre estivemos muito envolvidos com a música sertaneja e com artistas. Durante um bom tempo, fizemos muitos shows e chegamos à conclusão de que tinha chegado o momento, lá em 2008, de juntar todos esses shows e fazer um grande festival. Ele superou as nossas expectativas, que, na verdade, era para ser um tributo e, talvez, não seria em todos os anos.

Festival começou na ExpoInter, que é a sede do maior evento de agropecuária do Rio Grande do Sul, e cresceu ao ponto de precisar mudar para a estrutura de um estádio. "Ir para estádio foi a grande virada do festival porque, querendo ou não, uma coisa é fazer para 25, 30 mil pessoas, outra é fazer para 50, 55 mil pessoas em estádio de futebol. A grande virada foi em 2018, onde fizemos no Beira-Rio, no estádio do Inter. Em 2019, voltamos ao Beira-Rio e dobramos o público. Depois da pandemia, em 2022, fizemos duas edições na arena do Grêmio e batemos todos os recordes de venda por ser um estádio maior".

Em 2023, iniciamos o nosso projeto de expansão pelo Brasil. Então, voltamos à arena do Grêmio com sucesso e começamos a expandir para Curitiba, para não só ser o maior festival do Rio Grande do Sul, mas para já conseguir, quem sabe, dar um passo a mais e ser o maior festival do Sul do Brasil. Esse ano estamos em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte.

Público do Universo Alegria, segundo Ody, é voltado para família e tem "sua massa" variando entre as idades de 25 e 45 anos. "Tu pode dizer que isso é a grande massa, mas a música sertaneja, ainda mais quando tu tem Luan Santana, Ana Castela e Gusttavo Lima e põe um Leonardo e Bruno e Marrone, faz o fã de 5 anos que gosta da Ana e do Luan se misturar com os de 65 e 70, que gostam do Bruno e Leonardo".

60% do público é feminino. Elas vão sozinhas, com amigas ou puxando o companheiro, porque o pessoal não quer perder a festa. Acredito que é um evento família, em geral, para todas as idades. A música sertaneja traz alegria. Prefiro muito mais trabalhar com a música sertaneja do que rock. É uma coisa pessoal, mas gosto de ver alegria, felicidade, as pessoas falando de amor, de coisas boas, sabe? O festival, além de ser uma coisa muito família, o próprio nome já diz: Universo de alegria.

Serviço:

Festival: Universo Alegria

Datas das edições em 2024:

2 de novembro no Mineirão, em Belo Horizonte (Minas Gerais)

7 de dezembro na Arena da Baixada, em Curitiba (Paraná)

14 de dezembro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

Ingressos: a partir de R$ 120. Acesse o site www.ingresse.com para compra.

Mais informações: https://universoalegria.com.br/