Chris Brown esgota 50 mil ingressos em uma hora e anuncia show extra em SP

Os 50 mil ingressos disponíveis para o show que o cantor americano Chris Brown faz em São Paulo no dia 21 de dezembro se esgotaram em um hora, e a organização anunciou uma apresentação extra, no dia 22 de dezembro, também no Allianz Parque.

O início da venda de ingressos para a nova data começa nesta quinta (3), às 15h, pelo site da Ticketmaster. O público poderá adquirir os ingressos na bilheteria oficial a partir das 15h30.

Um dos grandes nomes do r&b, o cantor volta ao país após 14 anos. Recentemente, ele rodou a Europa e a América do Norte com a turnê do álbum "11:11". Lançado em 2023, seu 11º disco alcançou o número um na parada de R&B da "Billboard"; um de seus hits, "Summer Too Hot", recebeu uma indicação ao Grammy.

Chris Brown chega ao Brasil com uma performance diferente do que vinha apresentando. O fato de não subir a um palco brasileiro desde 2010 fez com que um show de greatest hits fosse escolhido para desembarcar por aqui. Portanto o público pode esperar por sucessos como "Under the Influence", "Loyal" e "No Guidance".

Chris Brown

Quando: 21 de dezembro (sábado) e 22 de dezembro (domingo)

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo 1.705, Água Branca, São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 210

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster ou pela bilheteria da Ticketmaster (Shopping Ibirapuera; de terça a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h)