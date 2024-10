Zé Neto atualiza estado de saúde e mostra hematoma no olho: 'Está tudo bem'

Zé Neto, 34, tranquilizou os fãs sobre sua saúde após o acidente que sofreu no último sábado (28).

O que aconteceu

O cantor informou que está bem e deve ter alta ainda nas próximas horas. "Bom dia, pessoal. Passando aqui para atualizar vocês. Graças a Deus, estou melhor. Acredito que vou ter alta hoje", disse, em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Zé Neto apareceu com um hematoma no olho esquerdo, mas deixou claro que não se trata de nada grave. "Está tudo bem, já melhorei, deu uma desinchada. Tem esse edema aqui (no olho), mas o médico disse que é normal. Logo, logo vou estar top de novo. Marcando ensaio para voltar aos palcos. Beijos e obrigado pela orações."

O sertanejo se acidentou enquanto andava de UTV (veículo utilitário multitarefas) com o parceiro musical Cristiano, 36. Eles perderam o controle do veículo e Zé Neto bateu com força a cabeça na estrutura de ferro do veículo, sendo hospitalizado logo em seguida.