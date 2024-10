Vanessa sela aliança com grupão e Larissa a alerta sobre Flor

Na tarde desta quarta-feira (02) em A Fazenda 16 (Record), Larissa e Vanessa conversaram e a ex-Casamento às Cegas confirmou sua entrada no grupão.

O que aconteceu

Na área externa as peoas conversaram sobre a quebra de aliança entre Vanessa e seu antigo grupo. Larissa disse que seus colegas ficaram movidos com a tristeza da peoa."Eu sinto que o grupão quer lhe abraçar e não quer que você fique sozinha. Porque todo mundo se compadeceu quando você tava sozinha, chorando o tempo todo."

Vanessa afirma sentir o mesmo e diz que do outro grupo ninguém a procurou com excessão de Sidney. "Eu tava muito triste, perdida, mas aquela Roça de ontem, parece que foi Deus me mandando uma resposta. Eu ia te falar isso. Quando você escolheu me salvar, parecia que eu tava meio perdida e eu ia falar a vocês que eu quero me unir à vocês. Se vocês quiserem."

Por elas [Babi e Fernanda] senti uma apunhalada, por vocês me senti acolhida. E você também aquele dia que deitou na minha cama, a Luana também veio falar comigo, enquanto o outro grupo nem aí. Porque uma coisa é jogo, podem não concordar comigo, outra coisa é ver a pessoa mal, chorando daquele jeito. (...) Além do acolhimento que eu tava sentindo vindo de vocês, você ter me salvado, porque você não tinha obrigação nenhuma de me salvar. Enquanto outros estão me apedrejando, vocês tão me acolhendo. Se vocês me aceitarem, tô no grupo de vocês.

Larissa diz então que ela teve mais uma confirmação que precisava e que logo eles se reunirão para integra-la no jogo. "Você vê que é desumano da parte deles. Escolha ficar ao lado de pessoas que lhe tratem bem, que querem seu bem." Ela aconselha a ex-Miss a se aproximar das peoas nas tarefas da casa.

A ex-BBB também fez um alerta sobre Flor Fernandez: "Abra seu olho com Flor. Porque Flor, ela finge ser amiga da pessoa, depois ela tá lhe dando uma facada pelas costas".

Vanessa questiona se a apresentadora já falou mal dela e Larissa confirma: "Várias vezes. As meninas mesmo já cansaram de escutar. Não lembro o quê, tu tem que falar com as meninas. Só abra seu olho com ela. Mas evite conversar coisas que incluam seu voto, sua dinâmica, ou como você tá lidando com as meninas."

