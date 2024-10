Rio tem melhor hotel da América do Sul; resort na Bahia é 6º no mundo todo

O Hotel Fasano Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, é o melhor hotel da América do Sul em 2024 na opinião dos leitores da revista especializada Condé Nast Traveller.

A publicação, que divulgou nesta terça (1) seu prêmio anual "Readers' Choice Awards" ('Prêmio da Escolha do Leitor', em tradução livre), recebeu mais de 575 mil votos turistas em todo o mundo para chegar a esta conclusão; estes leitores avaliaram propriedades de diferentes categorias — hotéis, resorts, cidades, empresas de cruzeiros — para eleger a nata do turismo mundial.

Hotel Fasano Rio de Janeiro Imagem: Divulgação

O Fasano foi coroado o favorito absoluto no continente com uma nota 99,71 (de 100 pontos possíveis) pelo seu serviço, mas ele não aparece sozinho no top 20: outros oito hotéis brasileiros conquistaram a honraria, bem à frente dos quatro hotéis peruanos, outro país bem representado na lista. É importante notar que o Brasil monopolizou o pódio — todos os três primeiros lugares são nossos, com dois hotéis cariocas e um gaúcho.

Hotel Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Fasano

Hotel Fasano Rio de Janeiro

Com localização privilegiada na Praia de Ipanema, o Fasano possui uma vista ampla para três cartões postais: o Arpoador, o Morro Dois Irmãos e o Corcovado. Mas não são apenas as belezas naturais ao redor ou a inspiração na música brasileira que garantem a melhor experiência do continente.

Hotel Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Fasano

Seu design é um trunfo definitivo: são 89 quartos modernos e minimalistas com banheiros em mármore projetados por Philippe Starck, além de uma imponente piscina de borda infinita no terraço em curvas que remetem ao charme da Bossa Nova. Há quartos de 30 m² a suítes de 130 m², confortáveis e repletos de mimos, além de mobiliário que remete à arte de Salvador Dalí.

Hotel Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Fasano

Como em outros hotéis da rede, o foco da gastronomia da casa é a culinária italiana, representada pelo restaurante Gero Rio. No entanto, além do bar da famosa piscina, o hotel ainda possui o Baretto-Londra, considerado o "melhor bar de hotel do mundo" pela revista Wallpaper com seu clima de pub.

Hotel Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Fasano

Spa, academia e concierge que auxilia os hóspedes no serviço de praia, inclusive com empréstimo de equipamentos, também estão ao alcance dos visitantes. Mais informações em fasano.com.br/hoteis/fasano-rio-de-janeiro.

Hotel Fasano Rio de Janeiro Imagem: Divulgação

Melhores hotéis da América do Sul, pela Condé Nast Traveller:

1º: Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Brasil. Nota: 99,71

2º: Hotel das Cataratas, a Belmond Hotel, nas Cataratas do Iguaçu, Brasil. Nota: 99,00

3º: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, no Rio de Janeiro, Brasil. Nota: 98,15

4º: Country Club Lima Hotel, em Lima, Peru. Nota: 98,14

5º: Monasterio, a Belmond Hotel, em Cusco, Peru. Nota: 98,00

6º: Casa Gangotena, em Quito, Equador. Nota: 97,33

7º: Fasano São Paulo, em São Paulo, Brasil. Nota: 96,67

8º: Sanctuary Lodge, a Belmond Hotel, em Machu Picchu, Peru. Nota: 96,65

9º: Blue Apple Beach, em Bolívar, Colômbia. Nota: 96,64

10º: Palácio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, em Buenos Aires, Argentina. Nota: 96,34

11º: The Click Clack Hotel Medellin, em Medellín, Colômbia. Nota: 95,04

12º: Botanique Hotel Experience, em Campos do Jordão, Brasil. Nota: 93,81

13º: NOI Casa Atacama, em San Pedro de Atacama, Chile. Nota: 92,00

14º: JW Marriott Panama, na Cidade do Panamá, Panamá. Nota: 90,75

15º: Rio Sagrado, a Belmond Hotel, no Vale Sagrado, Peru. Nota: 90,45

16º: Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, Brasil. Nota: 90,00

17º: L'Hotel Porto Bay São Paulo, em São Paulo, Brasil. Nota: 88,00

18º: Fasano Angra dos Reis, em Angra dos Reis, Brasil. Nota: 87,00

19º: Hotel Pulitzer Buenos Aires, em Buenos Aires, Argentina. Nota: 86,67

20º: Palácio Tangará, em São Paulo, Brasil. Nota: 80,00

Melhor resort brasileiro é 6º em todo o mundo

O Uxua Casa Hotel & Spa foi contemplado na sexta posição pela lista da edição americana da revista britânica que avaliou os melhores resorts globais.

Sua presença a essa altura na premiação é praticamente garantida, já que ele apareceu entre as escolhas do Readers' Choice Awards de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, além da "Gold List" (com apostas de hotelaria do seu time de editores internacionais para o ano seguinte) de 2018 e 2019. No entanto, a performance do Uxua caiu em relação a 2023, quando ficou na segunda colocação.

Imagem: Reprodução

Em múltiplas edições, a publicação já ressaltou o aspecto sustentável do resort cinco estrelas, que possui estruturas feitas em material reaproveitado e que valoriza a produção do artesanato local. Além disso, o Uxua se destaca pelo ambiente familiar, "um mágico contraste para outros resorts típicos de luxo", e por fornecer um contato com a "utopia pós-hippie de Trancoso".

A revista ainda recomenda provar caipirinhas à beira da piscina, para curtir uma experiência legitimamente baiana.

Imagem: Reprodução

Inaugurado em 2009, o resort consiste, na verdade, de um conjunto de casas históricas da região do Quadrado, parte central de Trancoso, fundada por missionários jesuítas em 1586.

Fundador do negócio ao lado do americano Bob Shevlin, o designer holandês Wilbert Das — ex-diretor criativo da Diesel — restaurou cinco casas que hoje compõem o Uxua, além de construir outras nove usando materiais recuperados da região e seguindo o padrão de construção já estabelecido por artesãos baianos. O nome do negócio vem da língua dos nativos indígenas Pataxó, e significa "maravilhoso".

Imagem: Reprodução

Hoje, o resort tem 24 suítes distribuídas pelas 16 casas que prometem exclusividade em suas decoração e arquitetura. Dessas casas, 13 estão em uma área de 9 mil metros quadrados que ainda conta com jardins privados, piscina que teria propriedades medicinais em quartzo aventurino, lounge, academia, ateliê e spa.

O resort ainda possui um restaurante dentro do quadrado inspirado pela cozinha baiana tradicional, um bar na praia construído com barcos de pesca antigos e uma fazenda orgânica de 17,5 hectares — que fornece frutas, vegetais, ovos e leite para o local.

Imagem: Reprodução

Dentro do resort ainda há o Vida Lab, uma iniciativa liderada por um médico e um nutrólogo que elaboram programas nutricionais personalizados com base no bioma local. Nos jardins, dois antigos teares produzem ainda caftans e quimonos de algodão orgânico que, junto a peças de cerâmica artesanais e objetos de decoração são disponibilizados para venda aos hóspedes no ateliê local.

Tanto a casa de Wilbert Das como outras residências particulares que fazem parte do completo do Uxua também estão disponíveis para aluguel de hóspedes interessados.

Imagem: Reprodução

É possível explorar cada uma das casinhas do Uxua aqui. Mais informações sobre o Uxua Casa Hotel & Spa estão disponíveis no site uxua.com.