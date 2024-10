Idols de k-pop brilham cada vez mais nas Semanas de Moda pelo mundo

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

As Semanas de Moda se tornaram um "hot spot" para quem quer ver idols desfilando com seus looks de Embaixadores de diversas marcas e de repente, para vê-los perambulando pelas ruas da Europa ou Nova Iorque. Cada vez mais cobiçados, os idols que antes eram convidados de vez em quando para participar de algum desfile, agora não somente são figuras centrais dos eventos, como até mesmo pisam nas passarelas (Felix mandou oi).

A mudança é notável, e deu um salto do último ano para cá. Idols como Jin, Rosé, Jisoo, I.N, Hyunjin, Felix, Seonghwa, San, Mingyu, Eunwoo, Yeji, e tantos outros (são muitos mesmo e fica difícil citar sem parecer uma lista do wikipedia) marcaram presença nas Semanas de Moda de Nova Iorque, Milão e Paris. E em todas as vezes, eram sempre os assuntos mais comentados do evento, movimentando o MIV (Media Impact Value), o valor de impacto de mídia e gerando lucros enormes para as marcas. Recentemente Stray Kids gerou US$ 26 milhões em MIV para a Tommy Hilfiger, por exemplo.

Alguns idols, como Jisoo, Eunwoo, Hyunjin, colecionam grandes contratos, sendo Embaixadores de mais de uma grande marca por vez (Dior, Versace, Cartier, etc). Estampando lojas de galerias e shoppings pelo mundo, eles furam a bolha do k-pop e se tornam nomes fortes também no mundo da moda.

Já para os fãs, principalmente na Europa, onde as turnês são mais escassas, é uma das melhores - e talvez únicas - formas de encontrarem de perto seus idols preferidos. Seja na frente do hotel onde estão hospedados ou onde ocorrem os próprios desfiles, centenas de fãs de reúnem para tentar dar um oi, tirar uma foto ou apenas observar de longe toda comoção. E muitas vezes eles são bem-sucedidos, dando a impressão de que, de repente, para quem pode, é mais fácil conseguir um autógrafo em alguma Semana de Moda, do que em um show.

Hyunjin, príncipe da Versace

Quem segue Donatella Versace sabe que ela tem um novo preferido: Hwang Hyunjin. Desde julho de 2023 ele virou Embaixador da marca e figura em diversos posts da empresária, que não perde a oportunidade de dizer que ele é "o príncipe da Versace". Levando centenas de fãs até a porta dos eventos, Hyunjin além de fazer parte de um dos maiores grupos de k-pop da atualidade, o Stray Kids, sempre chamou atenção por ser extremamente bonito e bastante fashionista. Era questão de tempo até ele começar a colecionar contratos com grandes marcas. Recentemente ele fechou com outra gigante: a marca de jóias Cartier.

Jisoo é rainha do MIV da Dior

Sabemos que os idols têm um impacto online e trazem maior visibilidade para as marcas já consagradas, e alguns, especificamente, possuem muita força. Kim Jisoo é um desses casos. Recentemente, de acordo com a Launchmetrics, a campanha que a atriz e cantora fez para a Lady Dior gerou cerca de US$ 3,2 milhões em Valor de Impacto de Mídia (MIV) em apenas dois dias no ar. Para isso, os fãs se organizam para engajar em todas as postagens feitas pela marca com a idol, seja na rede social que for. Com milhares de curtidas e reposts as campanhas acabam ganhando ainda mais tração e fazendo mais dinheiro.