Giovanna Ewbank diz que lutará para não deixar racismo contra filhos impune

Giovanna Ewbank, 38, voltou a falar sobre o julgamento da mulher portuguesa acusada por cometer ataques racistas aos seus filhos, Titi, 11, e Bless, 10.

O que aconteceu

A atriz contou por que ela e o marido, Bruno Gagliasso, decidiram ir pessoalmente até Portugal para participar do julgamento. "A violência que é o racismo jamais pode ser considerada algo desimportante", disse ela ao jornal português O Público.

Giovanna reforçou que o casal fará o necessário para impedir a impunidade do caso. "Eu e Bruno falharíamos como pais se não combatêssemos uma violência contra nossos filhos e contra outras pessoas. Mas, mais do que isso, falharíamos como seres humanos ao deixar o racismo impune. Todo cidadão tem esse dever. É no que acreditamos", declarou.

O racismo não deve jamais ser tolerado ou diminuído. Ele deve ser combatido. Para ser combatido, ele deve ser pauta de toda a sociedade, seja no Brasil, seja em Portugal. Giovanna Ewbank

Ewbank mencionou que as marcas dessa violência ainda são dolorosas para seus filhos. "Demoraram a entender que alguém, apenas por causa da sua cor de pele, lhe deseje ou faça o mal", relatou.

Adélia Barros, 59, está sendo julgada por injúrias agravadas e difamação contra Titi e Bless. O caso aconteceu em julho de 2022, na Costa da Caparica, em um episódio que viralizou nas redes sociais.

Giovanna e Bruno falaram no Tribunal de Almada, em Portugal, na última quinta-feira (26). O casal relatou que os filhos têm medo de retornar ao país europeu e que precisaram de terapia depois dos ataques sofridos.