Fernando de Noronha é eleita ilha mais bonita das Américas Central e do Sul

Fernando de Noronha foi eleita a melhor ilha das Américas Central e do Sul em 2024, na opinião dos leitores da revista especializada Condé Nast Traveller.

A publicação, que divulgou nesta terça (1º) seu prêmio anual "Readers' Choice Awards" ('Prêmio da Escolha do Leitor', em tradução livre), recebeu mais de 575 mil votos turistas em todo o mundo para chegar a esta conclusão; estes leitores avaliaram propriedades de diferentes categorias — destinos, hotéis, resorts, empresas de cruzeiros, entre outros — para eleger a nata do turismo mundial.

Vista da Praia da Conceição com o Morro do Pico ao fundo em Fernando de Noronha, Brasil Imagem: NidoHuebl/Getty Images/iStockphoto

Noronha obteve nota 95,24 (entre 100 pontos possíveis) na avaliação dos viajantes pelas suas paisagens e infraestrutura, muito à frente da segunda colocada de Belize, com 86,43. É interessante notar que a pontuação do arquipélago brasileiro supera a da ilha que ficou em primeiro lugar na Europa, a portuguesa Madeira, com 90,31, e praticamente empatada com a melhor ilha britânica, Jersey (95,29), e a líder asiática Bali (95,71), o que a destaca também no cenário internacional.

Pesquisadores tentando conter um peixe-leão em Fernando de Noronha Imagem: Thaiza Bucair

Entre as vencedoras de outros continentes, ficaram muito à frente da brasileira apenas a melhor da África e Oceano Índico (Maldivas, com 99,29), a melhor da América do Norte (Hilton Head Island, com 98,10) e a melhor do Caribe (Bahamas, com 99,51). A vencedora da região do Pacífico Sul, Fiji, teve pequena vantagem de 96,51.

Noronha sempre favorita

Amado por famosos como Bruno Gagliasso, Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, esta não é a primeira vez que o arquipélago brasileiro vai parar no primeiro lugar do Readers' Choice Awards no continente — ela já havia levado o mesmo prêmio em 2022.

Para a Traveler, o forte de Noronha é levar o turista para longe das multidões em praias brasileiras como as do Rio e de São Paulo. Patrimônio da Humanidade protegido pela Unesco, o arquipélago pernambucano é "uma coleção dos grandes hits da mãe natureza", segundo a publicação, por permitir o mergulho em águas limpas, as trilhas para admirar fauna e flora exóticas e o nascer do sol sobre o oceano.

Fernando de Noronha Imagem: Getty Images

Já a Baía do Sancho, em Noronha, foi eleita uma das 39 praias mais belas do mundo pelos editores da revista "Architectural Digest", em seleção publicada no fim de junho de 2023. "Enquanto aproveita as águas luminescentes e as areias em tons de marfim, não deixe de admirar o vulcão extinto do Morro do Pico, localizado na costa junto com outras formações rochosas", recomendou a publicação na ocasião.

Em março do mesmo ano, Sancho também já havia sido também considerada a mais bonita do mundo pela edição 2023 do prêmio Travelers' Choice Best of the Best, da plataforma Tripadvisor, pelas suas "majestosas falésias", "águas mornas e translúcidas", além da presença de tartarugas marinhas, arraias, golfinhos, caranguejos e tubarões.

Esta porção da Baía do Sancho só é acessada após uma caminhada de 200 metros sobre rochas vulcânicas Imagem: Reuber Duarte/Getty Images/iStockphoto

Localizada a 545 quilômetros de Recife, ela é visitada principalmente por fãs da prática de mergulho em suas águas cristalinas e, por vezes, revoltas — o que garante o interesse de surfistas em seus "swells", com ondas de até quatro metros de altura. Além de vencer diversas outras seleções do mesmo prêmio, ela ainda foi considerada a praia favorita de viajantes brasileiros em pesquisa feita pela plataforma Booking.com em 2022.

Conheça as melhores e mais bonitas ilhas das Américas Central e do Sul, segundo a Traveller:

1ª: Fernando de Noronha, no Brasil

Fernando de Noronha, no Brasil Imagem: iStock

Nota: 95,24

2ª: Ambergris Caye, em Belize

Ambergris Caye, em Belize Imagem:

Nota: 86,43

3ª: Islas Secas, no Panamá

Islas Secas, no Panamá Imagem: Brandon Rosenblum/Getty Images

Nota: 85,71

4ª: Ilhas Galápagos, no Equador

Ilhas Galápagos, no Equador Imagem: Getty Images/iStockphoto

Nota: 82,34

5ª: Ilha de Páscoa, no Chile

Ilha de Páscoa, no Equador Imagem: abriendomundo/Getty Images/iStockphoto

Nota: 82,29