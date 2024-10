'Lindamente bizarra' e capa de disco, praia 'Calçada do Gigante' encanta

Em vez de areia, mais de 40 mil enormes colunas prismáticas negras de basalto: esta é a Giant's Causeway ou simplesmente Calçada do Gigante, uma praia de ares mitológicos a cerca de 4,8 km da cidade de Bushmills, no condado de Antrim, na Irlanda do Norte.

A alcunha é justamente herança desta reputação — na região, circulam há séculos histórias que de gigantes teriam criado a curiosa costa que, estima-se, tenha entre cerca de 50 a 60 milhões de anos.

Não há areia por lá -- o que torna a praia uma das mais únicas do mundo Imagem: Giacomo Augugliaro/Getty Images

A paisagem da Giant's Causeway é tão única que recentemente a revista Architectural Digest a elegeu uma das nove "mais lindamente bizarras" praias de todo o mundo. Mas ela já era famosa há tempos: em 1973, a banda Led Zeppelin colocou-a na capa do disco "Houses of the Holy".

"Houses of the Holy", do Led Zeppelin, de 1973 Imagem: Reprodução

Como a "calçada extraterrestre" apareceu por lá?

Toda a região de Antrim tinha intensa atividade vulcânica no período do Paleoceno. As rochas que compõem a sua orla são resultado de erupções cataclísmicas que formaram um lago de lava de até 90 metros de profundidade, segundo a Pesquisa Geológica Britânica (British Geological Survey).

Este magma eventualmente solidificou-se sobre o terreno e se contraiu, como aconteceria com lama que seca, "partindo" a planície em colunas na sua maioria hexagonais (embora haja algumas que possuem quatro, cinco, sete ou oito lados). Os polígonos formados pelas rochas variam de 38 a 51 centímetros em diâmetro e chegam até 25 metros de altura em penhascos a cerca de 100 metros de elevação.

As rochas teriam se formado há dezenas de milhões de anos, resultado da atividade vulcânica na região Imagem: Irina Belcikova/Getty Images/iStockphoto

E se o visual parece de outro mundo, aliás, não é à toa. O basalto é um dos pontos que nosso planeta tem em comum com outros corpos celestes: ele está presente em Marte, na Lua e em Vênus, além de cobrir cerca de 70% da superfície da Terrra.

Apesar de existir há milhões de anos, a região só foi "descoberta", ou melhor, documentada por humanos pela primeira vez em 1693, de acordo com a Enciclopédia Britânica. Os primeiros moradores da Giant's Causeway chegaram a partir do século 19; no entanto, hoje ela é deserta, abrigando apenas cerca de 50 espécies de pássaros e 200 espécies de plantas em penhascos, campos verdes, brejos e litoral que se espalham por 80 hectares.

Há porções da costa com brejos, campos verdes e penhascos junto às rochas Imagem: GrittyKitty/Getty Images/iStockphoto

A lenda dos gigantes

O folclore local narra que as colunas da praia são os resquícios da calçada construída por Fionn MacCumhaill (ou também Finn MacCool) — um herói da mitologia céltica, escocesa e manesa — para encontrar seu adversário, o gigante escocês Benandonner, que o desafiou para uma luta. De acordo com um relato do jornal Dublin Penny Journal, que era publicado entre 1832 e 1836, o irlandês vence em uma das versões da lenda.

Formações similares na Escócia ligam os dois países à lenda da praia dos gigantes Imagem: 6D/Getty Images/iStockphoto

Na outra, Fionn se esconde de Benandonner ao perceber que o inimigo é muito maior que ele. A mulher de Fionn, Sadhbh, o disfarça como um bebê e o coloca em um berço, mas quando o escocês vê o tamanho da "criança", acredita que seu pai é o maior de todos os gigantes e foge para a Escócia na pressa — destruindo a calçada para que não pudesse ser perseguido, segundo Richard Jones, autor do livro "Myths and Legends of Britain and Ireland".

Nem só de rochas mais rasteiras vive a paisagem da calçada, há altas colunas também em seus contornos Imagem: Aitormmfoto/Getty Images/iStockphoto

Em outros contos, Fionn é retratado como um herói como poderes paranormais, não um gigante. Mas, segundo a Britânica, ainda há lendas que retratam que a motivação da construção da calçada seria amorosa. Tanto neste caso como o da fuga de Benandonner, as histórias poderiam ter sido inspiradas pelo fato de que a ilha escocesa de Staffa tem formações rochosas similares — e seria uma espécie de continuação da praia norte-irlandesa.

Como visitar?

Cerca de 50 anos depois de os primeiros relatos das primeiras visitas do Bispo de Derry, a Calçada dos Gigantes ganhou fama internacional graças à artista Susanna Drury, de Dublin, que pintou aquarelas da paisagem única em 1739 — elas seriam premiadas pela Royal Dublin Society e transformadas em gravuras a partir de 1743.

Gravura da obra de Susanna Drury "Uma Vista da Calçada dos Gigantes: Paisagem Leste", de 1768 Imagem: Domínio Público

Em 1961, a praia foi reconhecida pelo National's Trust como área protegida do Reino Unido e, em 1983, reconhecida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Cerca de 300 mil turistas visitam a Calçada do Gigante anualmente — e não custa nada fazê-lo.

Mas quem prefere uma experiência turística guiada pode agendar o passeio através do Centro de Visitantes da Giant's Causeway, que ainda dá acesso a estacionamento em Bushmills. Do centro, é preciso encarar uma caminhada ladeira abaixo de 10 a 15 minutos até a praia. Quem encontra dificuldades de mobilidade pode optar pelo mini ônibus que leva o centro e vai até a calçada por 2 libras (R$ 13).

Calçada do Gigante (ou Giant's Causeway), na Irlanda do Norte Imagem: Krzysztof Nahlik/Getty Images/iStockphoto

O Visit Belfast, serviço turístico das autoridades norte-irlandesas, recomenda tomar café, fazer um lanche ou compras em Bushmills antes de caminhar ou pegar o ônibus para a Giant's Causeway — o horário mais tranquilo para visitar é entre 11h e 14h. O custo do bilhete do Centro de Visitantes com estacionamento e passeio sai por 14 libras para adultos (R$ 90,80) e 7 libras (R$ 45,40) para crianças. Há ainda pacotes promocionais para famílias.

Mais informações no visitbelfast.com/partners/giants-causeway.