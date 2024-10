Aliados reclamam de Sacha em A Fazenda: 'Cada dia mais manipulador'

Aliados de Sacha, Yuri e Gizelly reclamaram do peão na noite de terça-feira (1º) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri disse estar se afastando do peão e achando-o estranho. "Ele é tudo, ele é o centro das atenções."

Gizelly concordou com o ex-bombeiro da Eliana. "Ele tá cada dia se mostrando mais manipulador... nós estamos em 5 e vocês em 8. Ele precisa da gente!"

Os dois comentaram com Luana e Gui sobre como Sacha quis determinar como o Grupão deveria seguir o Resta Um na formação da segunda roça.

Gizelly continuou. "O que a gente vai fazer? Vamos fechar nós 5 com vocês 3, e ele [Sacha] vai ver que ele precisa da gente e não a gente dele."

A ex-BBB ainda apontou que Sacha os prejudica perante o resto da casa. "E ele trás muito mais hate da casa pra a gente, do que nós 8."

