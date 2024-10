Vladimir Brichta recorda morte da 1ª esposa e briga judicial com ex-sogra

Vladimir Brichta, 48, se abriu sobre como foi impactado pela morte da primeira esposa, Gena Ribeiro, e por uma briga judicial com a ex-sogra logo depois.

O que aconteceu

O ator ficou viúvo em 1999, depois que sua mulher foi diagnosticada com porfiria aguda — uma doença rara que pode afetar o sistema nervoso e outros órgãos. "Minha primeira esposa faleceu quando eu tinha 23 anos. Passei por um baque e, em seguida, veio outro", contou ele em entrevista à revista GQ.

O outro "baque" de Brichta foi a briga pela guarda da filha, Agnes, que hoje tem 26 anos. "Um processo árduo na Justiça pelo qual a minha ex-sogra tomou a Agnes de mim", recordou o artista.

Vladimir chegou a passar seis meses sem ver a filha por conta do entrave judicial. "Fiquei um ano e dez meses sem que ela morasse comigo, seis meses sem vê-la", relatou.

Hoje, o ator reflete sobre as marcas deixadas por essa época. "Aquilo me amadureceu, mas também me endureceu um pouco. Precisamos ser como um bambu: envergar, mas não quebrar", declarou.

Atualmente, Vladimir Brichta é casado com Adriana Esteves. O ator também é pai de Vicente, 16, fruto do relacionamento com a atriz.