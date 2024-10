Vanessa discute com Zé Love e decide sair de grupo: 'Você xinga as pessoas'

Depois de discutir com Babi Muniz e Fernanda Campos, Vanessa conversou com os demais colegas de 'grupinho' e decidiu desvincular dos então aliados.

O que aconteceu

Depois de discutir com Babi e Fernanda, Vanessa conversa na área externa com outros integrantes do 'grupinho': Sidney, Zé Love, Albert, Juninho, Zaac e Flor.

Vanessa: "Eu posso jogar com vocês e conversar com a casa inteira, é meu jeito de ser. Eu não tenho que ignorar as pessoas."

Zé Love: "Tudo bem, ninguém reclamou disso. Você tem que entender uma coisa, Nêssa. Você pode fazer aqui o que você quiser, você tem que entender que nós não podemos aceitar o que você quiser. É isso."

Vanessa: "Sim, porque vocês querem mandar. Se for para ficar num grupo assim, eu prefiro não ficar. Fala que eu não sou confiável."

Zé Love: "Eu não quero mandar em nada. Não é mesmo."

Vanessa: "A claro, por que eu converso com as pessoas? Porque eu não sou isolada, porque eu sei conversar sem gritar, sem xingar."

Zé Love: "Eu te xinguei alguma vez?"

Vanessa: "Você xinga as pessoas."

Zé Love: "Você tem certeza que eu xingo as pessoas? Então tá bom. Agora, você vai ter que provar, sem ser o Gui, que pessoa eu xinguei aqui."

Vanessa: "Eu já falei para você que eu não acho isso legal como amiga. Você não ligou para o que estou fazendo. O que eu to querendo dizer é que to me sentindo sufocada em um grupo que eu não posso ser eu mesma. Por isso eu to falando que eu saio do grupo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 32641 votos 0,21% Albert Bressan 0,81% Babi Muniz 6,15% Camila Moura 9,66% Cauê Fantin 8,86% Fernanda Campos 0,17% Fernando Presto 1,69% Flor Fernandez 0,35% Flora Cruz 0,23% Gui Vieira 0,14% Gilson de Oliveira 1,59% Gizelly Bicalho 0,32% Juninho Bill 1,93% Júlia Simoura 0,40% Luana Targino 0,38% Larissa Tomásia 31,20% Raquel Brito 0,84% Sacha Bali 19,95% Sidney Sampaio 0,64% Suelen Gervásio 0,18% Vanessa Carvalho 7,66% Yuri Bonotto 0,11% Zaac 6,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 32641 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso