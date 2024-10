Giovanna Lancellotti passa perrengue em Paris e é salva por Cris Vianna

Giovanna Lancellotti contou que passou por um perrengue em Paris, na França, após se perder da mãe, e foi salva por Cris Vianna.

O que aconteceu

A atriz disse que se perdeu de sua mãe após uma loja fechar e estava sem celular para se comunicar com ela. "Gente, eu sou tão sortuda que vocês não têm noção. A gente estava em uma loja, na galeria Lafayette, e ela fechou. Eu estava sem celular, porque meu celular estava com minha mãe, e as pessoas expulsam você. Não é [assim]: fechou, deixa eu procurar minha mãe. Não! Eles te expulsam e você tem que parar o que você estiver fazendo no mesmo minuto e sair", contou em suas redes sociais nesta segunda (30).

Lancellotti ficou gritando pela mãe, até que, por sorte, encontrou passando pela rua a atriz Cris Vianna, que emprestou o celular para ela. "E eu sem celular, perdida na rua. Fiquei uma meia hora gritando 'mãe', para ver se ela ouvia. E, de repente, eu encontrei a Cris Vianna no meio da rua. Eu ouvi um: 'Giovanna!'. Virei e era a Cris. Eu falei: 'Pelo amor de Deus, foi um anjo'. E ela me emprestou o telefone dela e agora estou aqui, encontrada, resgatada."

Giovanna publicou uma foto ao lado de Cris e agradeceu. "Obrigada, minha anja", escreveu.