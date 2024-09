Prêmio elege as melhores padarias de São Paulo; votação está aberta

Está aberta até este fim de semana a votação da primeira fase da 4ª edição do Padocaria-SP, prêmio que elege as melhores padarias de São Paulo em diversas categorias.

Duas delas são novidades: Melhor Pão de Fermentação Natural e Melhor Sonho.

Além de observar um boom das padarias especializadas em pães de fermentação natural por todas as regiões da cidade, a gente tem notado que as padarias tradicionais também vêm adotando esse modo ancestral de produzir pão. Por isso, achamos que é o momento de criar essa categoria" dizm Miguel Icassatti, co-criador do Padocaria-SP. "E o sonho é o doce que melhor simboliza as padocas paulistanas."

Assim como nos anos anteriores, o Padocaria-SP 2024 acontece em duas etapas. A votação, que é aberta ao público, deve ser feita unicamente pelo site www.padocariasp.com.br.

Imagem: Fernando Moraes/UOL

Na primeira fase, que vai até domingo (29), o público escolhe a sua padaria preferida nas categorias Café; Pãozinho; Pão de Fermentação Natural; Pão na Chapa; Pizza de Padaria; Serviço de Frios; Sonho; Time de Chapeiros e Melhor Padaria de São Paulo.

O público pode votar em qualquer padaria paulistana de sua preferência e apontar uma diferente para cada categoria.

Na segunda fase, de 11 a 27 de outubro, o Padocaria-SP 2024 convidará o público a eleger as melhores padarias de cada região da capital selecionadas entre as 5 mais votadas na primeira fase no Centro e nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

Nesse período, um júri técnico também visita de maneira incógnita as finalistas e seus votos terão 50% de peso no resultado.

No dia 7 de novembro serão conhecidas as três primeiras colocadas em cada categoria, além da melhor de cada região e da ganhadora do prêmio de Melhor Padaria de São Paulo.