Leidy e Nicole discutem após formação de Duelo: 'Fala ai com a minha mão'

Nicole e Leidy protagonizaram uma discussão logo após o programa ao vivo da quinta-feira (26). A cantora gospel não gostou de te ser sido puxada para o Duelo pela humorista.

O que aconteceu

Após a prova da Estrela, Lucca indicou Nicole Louise e Gael para o Duelo do Estrela da Casa (Globo). A dupla de duelados decidiu puxar Leidy Murilho para o super Duelo.

Nicole explica que sua decisão de puxar Leidy para a disputa, é por ter se sentido mais distante conforme a cantora gospel se aproximou mais de Lucca e Matheus e Unna ficaram mais próximos. "Comecei a perceber que eu estava um pouco distante."

Assim que Ana Clara saiu do ao vivo, Leidy disparou para Nicole: "Falar que eu nunca joguei com o coração, você pesou, Nicole. Você é a pessoa que mais recebeu meu amor aqui, sabe que sempre dei amor para todos os meus adversários."

Nicole: "Você também."

Leidy: "Eu joguei com o coração o tempo todo aqui. É que você insiste em dizer sobre jogar com o coração e eu joguei com o coração o tempo todo, trouxe até meus adversários, pareceu uma indireta dizer que eu não joguei com o coração."

Nicole: "Mas uma pessoa que simplesmente falou 'você não é uma boa jogadora'."

Leidy: "Quem falou isso?"

Nicole: "Você falou da Evellin.

Leidy: "Eu? No jogo. Ela não estava no nosso jogo."

Nicole: "Brincando mas falou. Não estava jogando por que joga com o coração demais? Eu jogo direito da forma que eu queira jogar."

Leidy: "Não, enquanto você não se posiciona você não está jogando direito. Eu não vou discutir com você."

Nicole: "Em todo momento, eu fui leal a todo mundo."

Leidy sai e faz sinal com de 'falar com a mão': 'Você falou que eu era a pessoa mais confiável aqui, te acolhi, te dei coração, falar que eu não jogo com o coração?"

Nicole: "Eu também te acolhi, Leidy. Nenhum momento eu me voltei contra você, quem começou a se afastar de mim foi você e o Lucca. Pelo amor de Deus."

Leidy: "Por favor, Nicole, menos. Fala ai com a minha mão."

