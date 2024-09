Chico: Em meio à bagunça, Vivi foi prejudicada por ser muito equilibrada

Primeira eliminada de A Fazenda 16 (Record), Vivi Fernandez provou ser uma participante extremamente inteligente.

Com cerca de 30 anos na TV, Vivi se sentiu em casa ao subir ao palco da Hora do Faro após a eliminação, avalia Chico Barney. "Era essa Vivi Fernandez do Faro que eu queria ter visto na Fazenda".

Com uma câmera em seu rosto, Vivi "voou", acrescentou o colunista.

A Fazenda é bagunça, um convite ao desencontro e desarranjo. Não sei se Vivi foi prejudicada por ser muito equilibrada. Lá dentro, tinha muitos gente desequilibrada Chico Barney

Vivi é melhor 1ª eliminada

Dieguinho acredita que Vivi foi "a melhor primeira eliminada" que A Fazenda poderia ter. "Com base no pós-reality", acrescenta Chico.

Dieguinho afirma que ela está se saindo "uma excelente primeira eliminada", porque "não falou nada com nada". "Ela não aproveitou muito bem a oportunidade e demonstrou ter sido esquecida naquele Resta Um por não ter escolhido rapidamente um grupo para ficar".

