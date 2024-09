Cara de choro: os bastidores de ensaio polêmico da 'ex-paquita' Vendramini

Luciana Vendramini desagradou as Paquitas de Xuxa, como mostrou o documentário "Pra Sempre Paquitas" do Globoplay, por ter posado para a Playboy em 1987 com o uniforme do grupo. Este ensaio foi envolto em polêmicas desde a época de produção — e rendeu lágrimas e desentendimentos no set para a atriz.

O que aconteceu

Vendramini, na época, teria participado de um período de teste para ser paquita, mas acabou perdendo a vaga para Ana Paula Guimarães. No documentário, as assistentes de Xuxa a acusam de não seguir as orientações passadas durante o trabalho no Xou da Xuxa.

Elas ainda desaprovaram o fato de que ela ganhou fama como "ex-paquita", mas nunca foi uma. Em entrevista à coluna Play, do jornal "O Globo", Andréa Veiga queixou-se do comportamento de Luciana. "Ela jura até hoje que foi paquita. Eu fiquei vendo os comentários das pessoas depois de assistirem ao doc, e agora ficou claro. Depois disso acho que ninguém tem mais dúvida. Ela poderia falar: 'Eu era muito criança, eu não tinha cabeça, eu fiquei lá um tempo, eu achei que passando por aquilo também tinha sido Paquita, mas, hoje em dia, eu vejo que eu não fui tanto'. Ela poderia sair bem dessa história, mas não. A verdade demora, mas chega", alfinetou.

Luciana Vendramini para a Playboy em 1987 Imagem: Reprodução

O ensaio de Luciana foi marcado por uma briga com o fotógrafo, J.R. Duran. Com apenas 17 anos, a candidata a assistente de palco de Xuxa — ainda acompanhada da mãe — ficou com vergonha durante o primeiro dia de trabalhos em uma ilha deserta no litoral do Rio e se recusou a tirar a roupa na hora H. Ela conta que era virgem à época e nunca havia ficado nua na frente de outro homem.

Eu falava: 'Esse homem é bravo, mãe'. E aí ele me aparece com um assistente, um menino. Devia ter uns 25 anos. E aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Enquanto a gente estava fotografando de calça jeans e camiseta estava ótimo, né. Quando ele falou: 'Abaixa a regata', eu abaixei. Aí ele falou: 'Tira, para aparecer o peito'. Aí eu falei: 'Ahn? Esse cara tá louco!' Você não tem noção, louca era eu. Aí eu e o Duran brigamos. Eu fui para o meu quarto e ele foi para o quarto dele e ficamos dois dias sem se falar [sic]. E a revista, todo mundo [da equipe] ficou doida, quem ia falar com um e com o outro? E um dia a gente ali na praia, um emburrado com o outro, ele veio e chegou para mim: 'Pula na praia, como se tivesse brincando com as suas amigas em Ipanema'. Aí eu comecei a pular e eu estava de moletom comprido assim e ele começou a brincar comigo: 'Pula, levanta a blusa'. E naquela alegria, sei lá, a coisa começou a fluir. Foi nesse momento que ele começou a fotografar e eu vi que não era nenhum bicho de sete cabeças, que estava tudo bem, que minha mãe estava ali comigo, a [diretora] Dulce [Pickersgill], a Ariane [que era produtora] e o menino não estava mais... Ele saiu, o Duran entendeu isso. Foi ótimo. A gente ficou mais um tempo lá e fizemos o ensaio, mas a única sessão em que eu estou assim sorrindo, feliz, foi essa da praia. No resto, eu estou com aquele olhar de melancolia.

— Luciana Vendramini, em entrevista ao Clube da Vip em 2021

O próprio J.R. Duran relatou à Playboy em 1993 que Luciana caiu no choro. "Eu também estou com água até aqui, com a câmera, tudo pronto, e aí — ela começa a chorar! Não queria tirar a roupa. Eu sei, isso é normal, às vezes acontece, mas naquela situação? E aí, o que é que eu faço? Minha obrigação profissional era convencer a menina a tirar a roupa e voltar com as fotos prontas. Eu pedia socorro à produtora de fotografia e voltava pra garota: 'Olha, minha filha, se não quiser, não faz'. Mas todos nós sabíamos que ela tinha de fazer".

Luciana Vendramini para a Playboy em 1987 Imagem: Reprodução

A jovem estrela de capa achava que o ensaio seria um fracasso de vendas nas bancas. "Eu achei que ia ser um fiasco quando me chamaram. Porque eu tinha uma ideia na minha cabeça, eu era muito pivete, era muito pirralhinha. Eu não me achava mulher gostosa, nada disso. Para mim, mulheres lindas e gostosas eram a Sônia Braga, depois eu soube que ela tem um metro e meio, Claudia Raia, Christiane Torloni... Essas mulheres que fizeram Playboy divinas."

Além da vergonha das fotos, ela teve dificuldades de lidar com o assédio do público após o lançamento da revista. "Foi aquele rebu que foi a revista, eu não podia sair na rua, não podia sair num shopping. As pessoas me recebiam nas cidades [durante a divulgação] de desfile de carro aberto. Eu tive que sair escoltada, como se fosse um Beatle. Porque as pessoas pegavam no cabelo, era um negócio maluco".

Luciana Vendramini em ensaio da Playboy de 2003 Imagem: Reprodução

O título de paquita ainda não havia se popularizado em 1987, mas Luciana foi parar na capa como "xuxete". "Eu nunca acreditei, mas eles [da revista] acreditaram e acertaram que essa coisa ninfeta poderia ser um marco. Foi um divisor de águas para a Playboy, depois eles fizeram muitos ensaios com meninas mais novas, com arzinho angelical. Eu lembro quando me chamaram de ninfeta na redação, eu fiquei preocupadíssima. Eu falei: 'O que é que será que significa ninfeta?', disse ela, ao Clube da VIP.Luciana superou o episódio e posou para a Playboy mais duas vezes. Seu segundo ensaio foi clicado oito meses depois e lançado em uma edição especial, "As Ninfetas de Playboy", em 1988.

Ela ainda voltou a ser estrela de capa em 2003, 16 anos depois do primeiro ensaio.

Vendramini rebate críticas das paquitas

Em um comentário no seu perfil no Instagram, a atriz rejeitou a narrativa de outras integrantes de que não tenha passado em um teste e disse que foi demitida.

Não é bem assim, temos um passado e temos nossas verdades. Não fui rejeitada, fui demitida mesmo. Esse episódio não é excluído da minha vida, é mais presente do que nunca.

Luciana Vendramini diz ter sido demitida de programa Imagem: Reprodução/Instagram

Luciana ainda disse que não cobiçou ser paquita, até porque o título não carregava o significado que tem hoje na sua época. "Na época em que estive no programa, em 1986, ser paquita ainda não era um desejo das adolescentes do Brasil, mas passou a ser anos depois. Eu não sabia o que era ser "paquita" naquela época. Entenda a época em que tudo aconteceu, zero internet, e Xuxa estava começando o programa na Globo, que mais tarde se tornou um tremendo sucesso!", relatou.