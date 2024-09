Isabel Veloso diz que não deve processar médico que lhe deu 6 meses de vida

Isabel Veloso, 18, contou se planeja tomar ações judiciais contra o médico que estimou que ela tivesse apenas seis meses de vida.

O que aconteceu

A influenciadora, que tem câncer, negou os planos de processar o médico que deu o prognóstico de que ela morreria em pouco tempo. "Por que eu faria isso? É uma expectativa médica, não uma determinação", disse, em seus stories no Instagram.

Isabel contou que foi ela quem fez o médico dar a informação. "Eu que pedi para falarem quanto tempo eu teria. Queria me programar. Mas acontece. Não necessariamente eu preciso cumprir o tempo que me deram. Estamos lidando com uma doença que é traiçoeira e incerta. Da mesma forma que superei essa expectativa, eu também poderia ter morrido muito antes dos seis meses", completou.

A influenciadora se tornou famosa após realizar o sonho de se casar diante da curta expectativa de vida. No entanto, Isabel superou o tempo estipulado e afirma que a doença está estabilizada. Ela, que está grávida de seu primeiro filho, afirma ser uma paciente paliativa.