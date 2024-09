4 coisas que você precisa saber antes de ver 'Coringa: Delírio a Dois'

Falta pouco! "Coringa: Delírio a Dois", protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga estreia no Brasil no dia 3 de outubro. Não sabe o que esperar? Veja tudo o que você precisa saber antes de entrar no cinema:

É um filme bem diferente do primeiro.

"Coringa" (2019) é marcado pela tensão constante. A obra apresenta todo o sofrimento na vida de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e faz o espectador se perguntar o tempo todo qual será a gota d'água para que ele se torne um dos vilões mais famosos do mundo.

Em "Coringa: Delírio a Dois" (2024), a proposta é outra. Enquanto o primeiro é focado no contexto externo do Coringa, a sequência é dedicada ao que se passa na mente do personagem. Essa perspectiva interna resulta numa grande mudança de tom entre um filme e outro — é bom já ir preparado!

A música é um elemento importante

Não tem como negar: é um filme musical. A música é a ferramenta escolhida para explorar esse ambiente interno dos personagens, e desempenha um papel importante no desenvolvimento da história.

Os personagens cantam covers de músicas que já existem. Canções que se tornaram famosas com nomes como Frank Sinatra e Judy Garland ganham novas interpretações nas vozes de Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

O fato de ser musical não deveria impedir você de ir ao cinema

O gênero é polêmico. Há quem se recuse a assistir a musicais porque estranha quando os personagens começam a cantar de repente, ou porque não entende se eles estão cantando na história ou se tudo se passa na mente deles.

Neste filme, esse estranhamento faz parte da experiência. "Coringa: Delírio a Dois" brinca o tempo todo com a fronteira entre o real e o imaginário. Caso você não goste de musicais por um dos motivos acima citados, nossa dica é: assista ao filme mesmo assim e fique atento aos momentos em que esse incômodo mais aparece.

Easter egg não intencional

Para os brasileiros, uma cena específica terá um novo significado. Não vamos dar spoilers, mas envolve uma cadeira e lembra muito uma cena de um certo debate eleitoral nas últimas semanas!

*A repórter viajou a convite da Warner Bros. Pictures