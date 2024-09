Bárbara: 'Roça não vai causar grandes perdas para A Fazenda'

Nesta quinta-feira (26) acontece a primeira eliminação de A Fazenda 16 (Record). Na berlinda estão Zé Love, Sacha Bali e Vivi Fernandez. No Central Splash, Bárbara Saryne e Chico Barney conversaram sobre o futuro da casa após ter o 1º eliminado.

De acordo com as enquetes parciais sobre a roça, Zé Love é apontado como o preferido para ficar pelo público e Vivi Fernandez é a possível eliminada do dia.

Bárbara argumenta que com exceção do ex-jogador que detém um grande enredo nas mãos, os outros dois eliminados não fazem diferença. "Para o jogo, tirando o Zé Love, a gente não perde muita coisa como público, acho que quem perde é o grupão."

Para mim, se o Sacha sair tem um mudança no jogo, se a Vivi sair a gente também não perde muito porque vai tirar uma planta. Para mim é o verdadeiro tanto faz.

Contudo, Chico tem uma leitura um pouco diferente de Bárbara. Para ele, por mais que Sacha seja um bom personagem de reality show, sua saída teria grande impacto no jogo, mudando a rota do grupão e a configuração do jogo. "A Vivi sair é como se essa 1ª roça não tivesse acontecido, não muda nada no jogo."

Lá dentro vamos ter confirmação das certezas irritantes do grupo do Sacha. Volta o Zé Love e vão pensar que era porque a Vivi é planta. A gente corre o risco do programa continuar com as pessoas querendo trucidar as outras no campo ético e moral, em vez da bobajada que a gente gosta. O Sacha tem potencial, mas ele deveria ser sacrificado em prol de um bem maior, que é a Fazenda conseguir virar essa página logo.

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Resultado parcial Total de 44579 votos 37,82% Sacha Bali 20,09% Vivi Fernandez 42,08% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 44579 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso