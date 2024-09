A Fazenda: Flora chora de saudades de Arlindo Cruz e é consolada por peões

Durante a tarde de quinta-feira (26) na sede de A Fazenda 16 (Record), Flora Cruz chorou de saudade do pai, Arlindo Cruz.

O que aconteceu

Enquanto estava cabisbaixa na cozinha, Flora foi consolada por outros peões.

Raquel tentou animar a aliada. "Amiga, às vezes isso que você tá sentindo é ele mandando força pra você."

Flora chorou e desabafou. "Cara, é muito louco. Sei lá."

Raquel continuou. "Dá vontade de chorar todo dia."

Tô com saudade de todo mundo, mas dele é surreal. É uma sensação ruim, sabe? Flora Cruz

Flor se aproximou e também apoiou a amiga. "Não chego nem perto de saber o sentimento que você tá tendo, só sei que dói. Confia que seu guerreiro tá lá torcendo por você."

Flora se acalmou mais e também foi abraçada por Yuri. "É isso, ele tá repleto de gente amorosa."

