MC Daniel quer gravar clipe de parceria com Ne-Yo fora do Brasil

MC Daniel está ansioso para lançar sua parceria com Ne-Yo, gravada durante a passagem do rapper ao Brasil, e quer gravar clipe fora do Brasil.

O que aconteceu

O funkeiro conheceu o rapper americano durante a passagem dele no Brasil para o Rock in Rio e conseguiu gravar uma parceria com ele. Daniel teve a oportunidade de participar do show de Ne-Yo no Palco Mundo no último domingo (22).

O artista, que já está ansioso para lançar a nova canção, quer gravar o clipe fora do Brasil. "Vamos fazer o clipe fora do Brasil, é uma parceria entre eu, ele e a Belli, uma artista incrível, uma menina de 18 anos que canta muito, meiga, doce e talentosa. Somos nós três nessa faixa que já está gravada, está incrível. Estamos ansiosos para fazer história, para trabalhar, para lançar isso para o mundo logo e curtir esse momento. É a realização de um sonho", disse ele ao Gshow.

Daniel ainda agradeceu o reconhecimento do artista americano. "O fato de ele ter me valorizado, valorizado meu trabalho, der dado atenção para isso, fez muitos brasileiros passassem a olhar meu trabalho com um pouco mais de carinho, isso me deixa muito feliz."