'Gosto de ser chamado de Roberto Carlos da favela', diz Belo

Belo roubou a cena em sua estreia no Rock in Rio no último final de semana. Diante da plateia cheia no palco Favela, o pagodeiro tirou onda: "O Rock in Rio virou Rock in Pagode."

"Nossa voz está ecoando cada vez mais e mais. Me sinto privilegiado em poder representar um ritmo tão brasileiro que é o samba e o pagode", disse o cantor ao TOCA, após o show. "Que seja a primeira oportunidade de muitas."

Ele festejou a programação musical do palco Favela. "Não era um palco de passagem", comemorou. "Eu cresci ouvindo Beth Carvalho, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho, são artistas que fazem parte do meu crescimento. Eu sei que sou um artista da comunidade, da periferia."

"Gosto de ser chamado de Roberto Carlos da favela. Porque eu sou filho de analfabetos, meu pai pedreiro, minha mãe costureira e eu venci com minha música. Tantas crianças olham para o Belo e gostariam de ser alguém. Eu quando criança também queria ser alguém."