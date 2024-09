'Mona Lisa de Israel', placa que prova relato bíblico será exposta nos EUA

A Estela de Tel Dã, uma placa de pedra com inscrições funerárias que prova relatos bíblicos do rei Davi, deixou Israel e será exposta nos Estados Unidos. Seu texto, inscrito em hebraico antigo, é reconhecido pela Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) como o mais antigo artefato ligado ao segundo rei de Israel.

A peça poderá ser vista de perto pelo público na mostra "Kingdom of David and Solomon Discovered" (Reinos de Davi e Salomão Descobertos, em tradução livre) no Armstrong Auditorium no campus da Herbert W. Armstrong College, em Edmond, no estado de Oklahoma, a partir de 22 de setembro até 25 de novembro — quando é encerrado o empréstimo do Museu de Israel em Jerusalém.

A Estela de Tel Dã foi descoberta em 1993 e, após datação por carbono-14, cientistas concluíram que ela teria sido criada no final do século 9 antes de Cristo. Traduzida, a nona linha de seu texto descreve a vitória de um rei arameu sobre um rei da Casa de Davi. Mais especificamente, pode-se ler:

Eu matei Jorão, filho de Acab, rei de Israel, e matei Ocazias [ou Acazias], filho de Jorão, rei da casa de Davi.

A expressão "Casa de Davi" para descrever a dinastia é usada na Bíblia 26 vezes, mas o trecho a que a Estela de Tel Dã se refere narra como Hazael da Síria liderou batalhas contra os reinos de Israel e Judá. O trono deste último reino era ocupado pelos descendentes de Davi à época.

Todo o massacre é contado no nono capítulo do Segundo Livro de Reis:

Mas Jeú, retesando o arco, atingiu Jorão pelas entre as espáduas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. [...] Vendo isso, Ocozias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Betgã. Jeú lançou-se a persegui-lo gritando: "Também ele!". Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Jeblaão. Ele fugiu para Magedo, e morreu ali.

— 2 Reis 9: 24; 27

Hazael teria então encomendado a placa para celebrar sua vitória, que foi instalada como monumento na cidade israelita de Dã, no Norte de Israel.

Estela de Tel Dã, em detalhe Imagem: Divulgação/Coleção da IAA no Museu de Israel

Por que o artefato é tão importante?

Até a descoberta da rocha basáltica ainda aos pedaços no início dos anos 90 pelo arqueólogo israelense Avraham Biran, estudiosos afirmavam que o rei Davi era uma figura mitológica ou questionavam a era em que ele teria de fato reinado sobre os israelitas e judaítas, como é contado na Bíblia.

Mas além da Estela de Tel Dã oferecer prova arqueológica que o rei existiu, ela confirma a existência de toda a sua casa real exatamente como o texto sagrado de judeus e cristãos. O Armstrong Institute of Biblical Archaelogy, que realizou o pedido de empréstimo ao Museu de Israel, ainda ressalta que a peça mostra que Davi era tão importante e conhecido que um rei sírio que viveu mais de 150 anos depois dele ainda o citava ao se referir à dinastia.

O Louvre tem a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e nós temos a Estela de Tel Dã do rei Hazael , comentou a curadora do Museu de Israel, Pirchia Eyal, em comunicado à imprensa.

Esta é apenas a segunda vez que a pedra viaja aos Estados Unidos, na primeira ela passou um breve período no Metropolitan Museum of Art, o Met, em Nova York.

Interessados em visitar a relíquia nos EUA podem reservar os ingressos gratuitos através do site armstrongauditorium.org.