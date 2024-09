Futuro de A Fazenda depende de como a Record vai lidar com Flor

Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a última discussão de A Fazenda 16 (Record), que aconteceu no domingo (22). No reality, Flora e Suelen tiveram uma discussão com Flor após falas apontadas como racistas, gordofóbicas e de intolerância religiosa da apresentadora.

O colunista argumenta que uma briga que traz temas tão delicados e violentos, acabe não sendo entendida por completo pelo público que acaba assistindo trechos e não se informe de todo o contexto. "Parece que é uma briga de reality show, mas é uma questão mais profunda."

Quando alguém aponta uma questão como um preconceito, lamento que a Record não interfira imediatamente de uma forma. Não só para defender quem está se sentindo atacado, vítima, mas também para quem está atacando ter a oportunidade de se defender de uma maneira mais organizada.

Ele também avalia o comportamento de Flor, que quanto mais as pessoas tentam mostrar para ela seu erro, assume uma postura defensiva de atacar cada vez mais. "Preocupante em um programa que está há uma semana no ar e já está nesse patamar."

Bárbara recorda que quando os peões brigam e situação cresce a ponto de quase ter uma agressão física, a produção do programa sempre interfere, avisa e até já entrou 'ninjas' para separarem os participantes. "Nesse caso, de uma violência tão grande, de preconceitos apontados que são considerados crimes no Brasil, acredito que a postura deveria ser a mesma."

Tentar evitar ao máximo, tomar uma atitude. Se não fizer nada a tendência é ir escalonando e ir para um lugar pior do que já está. Já vejo pessoas falando de expulsão. Enquanto ela achar que está tudo bem falar sobre isso, o negócio vai seguir.

Ao longo da discussão, Flor comentou sobre a saúde de Arlindo Cruz, pai de Flora. O sambista vive em estado vegetativo desde que sofreu um AVC em 2017. Durante a discussão, a apresentadora disse que ele era um "coitado" e que ela se "solidarizava".

"A resposta da Flor é de uma truculência, uma atitude muito dissimulada, maléfica", opina Chico. "Usar a dor familiar da Flor que rompe qualquer tipo de jogo. 'A Fazenda é subterrânea', precisa ter limite. Principalmente pelo silêncio. Alguma coisa tinha que acontecer. Uma semana e indo para esse caminho, eu to preocupado."

"De uma falta de empatia quando ela cita o Arlindo Cruz", diz Bárbara e propõe o exercício de que o público se coloque no lugar de Flora, que tem uma questão familiar tão exposta na mídia. "Citar na primeira oportunidade o Arlindo, achei muito baixo."

A comentarista lembra que talvez no começo ainda coubesse uma discussão sobre os comentários iniciais feitos por Flor, se ela tinha realmente a intenção de ser gordofóbica com Flora. Mas conforme Flor ataca cada vez mais suas rivais, ela vai perdendo qualquer razão que pudesse ter. Para Bárbara, quem apoia a apresentadora precisa avaliar a discussão por completo, julgando todos os contextos.

Se ela tivesse alguma razão, ela foi se perdendo e piorando a situação dela. Quebro a cabeça para entender as pessoas que a defendem. Mas não dá, ela passa dos limites.

"A não ação acaba beneficiando a Flor nessa história", opina Chico. Ele aponta como é assustador ver um posicionamento como o da Flor ganhar tanto apoio nas redes sociais. "Quem não gosta de pauta, militância ou assunto sério em reality show, deveria ficar contra quem traz essas questões na postura de agressor, não de quem é agredido."

No programa após a briga, no último domingo (22), a emissora não ofereceu nenhum posicionamento sobre a confusão. "Pelo visto vai ficar o dito pelo não dito, pelo que estou sentindo será mais um dia na Fazenda 16."

Bárbara vê nessa omissão da Record um outro problema: Flor ganhar o enredo de estar sendo perseguida ao ser muito votada pelos peões durante a formação de Roça de terça-feira (24). "Ela vai ser a vítima e vai ganhar um enredo em cima de algo muito pesado, muito sério, que não pode ser colocado como um simples episódio de reality show."

