Rock in Rio: 'Filha' de Joelma, Zaynara quer levar o beat melody pro Brasil

Considerada uma das revelações recentes da música paraense, a cantora Zaynara, 23, é uma das atrações do Palco Supernova. O espaço é o responsável por apresentar ao público do Rock in Rio quem são os artistas em ascensão na música nacional.

Levar o beat melody para o Brasil

Cantora desde os 8 anos, Zaynara começou a ganhar projeção nacional em 2023, quando a música "Quem Manda em Mim" chamou a atenção de usuários do TikTok. A faixa está presente no disco "É Beat Melody", que chegou às plataformas de música no segundo semestre do ano anterior e trouxe nove faixas inéditas.

Seus vídeos no festival Psica, realizado em dezembro de 2023, em Belém, também ganharam repercussão na internet. "Os fãs ficaram doidos, pediam as músicas que cantei no Psica no Spotify", diz ela, que comenta sobre fazer sucesso no mundo digital: "Sou da geração Z, fui alfabetizada na internet, não tem como ser diferente."

"Filha musical" de Joelma, ela é considerada por muitos a sucessora da cantora que popularizou o calypso. "Acho uma responsabilidade enorme... Ela é uma grande inspiração, me dá muitas dicas, mas não existe comparação, porque ela é maravilhosa. Cada uma é cada uma".

Mas ela faz uma ressalva: sua música é beat melody. "É uma nova proposta de ritmo que nasce dentro da cultura paraense. Assim como o tecnomelody, tem como base o brega paraense. Se você acelerar um pouco o brega paraense, você chega no calypso. Se acelerar o calypso, chega no tecnobrega, no tecnomelody."

Além de Joelma, Zaynara chamou atenção de nomes como Preta Gil, Marina Sena e Pabllo Vittar. A drag queen, aliás, gostou tanto que aceitou fazer uma parceria na regravação da música "Quem Manda em Mim". Zaynara conta que interação começou pelas redes sociais, mas ela fez o convite pessoalmente. "Ela é uma artista grande, tem um carinho pelo Pará".

O videoclipe de "Quem Manda em Mim", em parceria com Pabllo Vittar, já alcançou quase 2 milhões de visualizações. O vídeo ainda conta com a participação especial do humorista Rafa Challub, conhecido como Esse Menino. A música está confirmada na setlist do show do Rock in Rio. "Meu maior sucesso", diz ela, feliz.

Em abril deste ano, ela lançou o single "Sou do Norte". O videoclipe serve como um convite para que as pessoas de todas as regiões do Brasil possam sentir um pouco de como é viver no Pará, em especial, viver em Cametá, no norte do estado, onde ela nasceu. Além disso, celebra ancestralidade dos povos originários, principalmente, a do povo Tupinambá.

Quis mostrar como a gente vive na minha terra, a relação com a natureza, com o rio.

Zaynara

Rock in Rio

Neste domingo (22), Zaynara sobe ao Palco Supernova do Rock in Rio para levar o beat melody ao principal festival do país. "Me sinto muito feliz e honrada. É muito especial fazer um show e ver o público presente... Minha equipe toda está trabalhando para entregar um show maravilhoso".

As apresentações da artista enolvem muita dança, bailarinos, figurinos sensuais e batidas que misturam música brega e eletrônica. Splash apurou que haverá participais especiais no show que será realizado às 18h30.