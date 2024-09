Pineda se dispõe a sair do Journey após show no Rock in Rio: 'Devastado'

Arnel Pineda, 57, vocalista do Journey, voltou a se manifestar sobre o show duramente criticado no Rock in Rio. Ele, inclusive, deixou nas mãos dos fãs da banda de rock a sua continuidade como voz oficial do grupo.

O que aconteceu

Artista reconheceu que a sua exibição em solo brasileiro foi recheada de "falhas". "Ninguém mais do que eu neste mundo se sente tão devastado com isso. É realmente incrível como mil coisas certas que você fez serão esquecidas só por causa disso".

Mentalmente e emocionalmente, eu já sofri, e ainda estou sofrendo... mas vou ficar bem.

Vocalista afirmou que não teria problemas em deixar a banda caso os fãs exigissem sua saída. "Estou oferecendo a vocês uma chance agora (especialmente aqueles que me odiaram e nunca gostaram de mim desde o começo) para simplesmente escrever 'Fique' ou 'Saia'".

Existe uma meta? Pineda declarou se deixará o Journey caso "um milhão" de comentários pedissem pelo fim de sua passagem no grupo.

Por que o show foi criticado no RiR? A apresentação da banda recebeu comentários negativos em virtude de problemas de som e falhas vocais de Pineda durante a performance. Além disso, o grupo não conseguiu engajar o público durante o show no Palco Mundo.

Manifestação do artista foi encerrada com agradecimento as mensagens de apoio. "Obrigado a todos os fãs e amigos que acreditam em mim desde o primeiro dia."

Esta não é a primeira manifestação de Pineda. Dias após o show no Rio de Janeiro, o cantor recorreu às redes sociais para se defender das críticas a sua performance. "Não fomos perfeitos, especialmente eu."