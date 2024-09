Dia Delas: as garotas se divertiram no 5° dia de Rock in Rio; veja como foi

O "Dia Delas", com atrações exclusivamente femininas, teve o line-up mais coeso do festival, com nomes de peso que, mesmo com pegadas diferentes, conversavam entre si. Tanto que Ivete participou do show da Iza, e Cindy Lauper cantou com Katy Perry.

Este confortavelmente foi o melhor dia de festival até aqui. Desde o show classudo de Luedji Luna e suas convidadas — que abriram os trabalhos — até o pop da California Girl Katy Perry, houve uma linearidade.

Com mulheres de diferentes gerações, nacionalidades e estilos, foi um dia recheado para o público do pop e e também para os amantes de festivais.

Divas inspiradoras

Quem gosta de montar seu bom look de festival se inspirou nas divas. E a principal inspiração foi a atração principal Katy Perry. O fandom da cantora fez loucuras para estar no Rock in Rio com horas de ônibus e dias de acampamento.

Tivemos um voo de Ivete Sangalo em uma apresentação que justifica seu retorno pela 19° vez ao line-up. Liniker subiu ao palco para lançar um feat com Veveta — teve selinho e ainda ganhamos um trechinho de "Caju".

20.set.2024 - Ivete Sangalo se apresenta no palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio Imagem: Rock in Rio/Divulgação

No palco Sunset, Tyla deu match com o público brasileiro, desceu do palco, e performou o challenge que a impulsionou mundialmente. A sul-africana representou a nova geração e atraiu o público jovem.

Ícones

Enquanto no palco mundo uma faixa etária variada aguardava a apresentação da veterana Cyndi Lauper. A cantora do hit eterno "Girls Just Wanna Have Fun" provou que a idade é só um número e aguentou firme até o show de Katy Perry, com quem cantou "Time after Time".

20.set.2024 - Cyndi Lauper se apresenta no Palco Mundo do quinto dia de Rock in Rio Imagem: Thiago Ribeiro/Estadão Conteúdo

Outro ícone atemporal que se apresentou na sequência no palco Sunset: Gloria Gaynor. Ela comandou sua "missa" e arrebatou o público com o clássico "I Will Survive".

Outros destinos

Os palcos menores também reservaram boas apresentações, como a da portuguesa Carminho. Ela trouxe a delicadeza do fado para o Village.

Show da portuguesa Carminho na sexta (20), o Dia Delas no Rock in Rio 2024 Imagem: Wes Allen

Já Pocah levou a força da sua autobiografia para o Espaço Favela. O destaque foi certamente a participação de sua mãe e o choro após música sobre violência doméstica.

Em eterno flerte com o público brasileiro, a colombiana Karol G, fez um show cheio de efeitos pirotécnicos e hits. Ela até conseguiu dobrar a resistência do público ao reggaeton, mas a galera pediu mesmo pela Pabllo — mais um ano fora do line-up do festival. O ponto alto do show da "bichota" — chefona na gíria do reggaeton — foi a performance de "Alibi" com Pabllo, Sevdaliza e Yseult.

As headliners

A mãe do ano, Iza encerrou a turnê "Afrodhit" e fez seu último show antes da chegada de Nala. A apresentação foi cercada de expectativas pelo estágio avançado da gravidez.

Junto a uma ventania, Katy Perry subiu ao palco e prendeu o público até os momentos finais de "Firework". Ela pode não ter a crítica ao seu favor — seu recém lançado "143" está sendo detonado em vários sites especializados, mas quem precisa disso quando se tem o Brasil?

20.set.2024 - Katy Perry se apresenta no Palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Eterna Rainha

O dia delas se divertirem não acabou por aí: participação de Xuxa no estúdio do patrocinador do festival gerou expectativas durante o dia todo. A pergunta que circulava era: "Que Xou da Xuxa é esse?".