Quem é Luana Cavalcante, 1ª mãe a vencer Miss Universe Brasil

A modelo Luana Cavalcante fez história ao ser a primeira mãe eleita Miss Universe Brasil, em São Paulo. Ela vai para o Miss Universo 2024, que acontecerá no México, em novembro.

Quem é a Miss Universe Brasil

Luana, 25, é atriz e modelo internacional. A Miss Pernambuco também é mãe do pequeno Pedro, de 4 anos.

Quando as regras do concurso mudaram, com minha carreira na moda e no cinema já consolidadas e meu filho, Pedro, hoje com 4 anos e já alfabetizado, resolvi retomar o projeto [e disputar o Miss Brasil], pois gosto de terminar tudo o que começo e ir até o fim e o mais alto possível. Luana Cavalcante, em conversa com Splash

Luana Cavalcante também atriz Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Ela participa do projeto FFI - Friends Forever International, um programa de liderança global. "Eu assumi então a responsabilidade de trazer o mesmo para toda a América Latina, iniciando em minha terra natal, Pernambuco", contou em entrevista recente.

Atriz participou do filme hollywoodiano "Batalha de Saipan". À época, Luana estava na Itália quando recebeu o convite para integrar o elenco.

As filmagens foram em Bangkok, na Tailândia, onde contracenei com Jeff Fahey, humanista envolvido com o projeto que participo. Miss Universe Brasil, em bate-papo com a reportagem, antes da divulgação do resultado

Miss Pernambuco é mãe do pequeno Pedro, de 4 anos Imagem: Reprodução/Instasgram/@luacfarsoni

Modelo acumula mais de 82 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para compartilhar registros de trabalhos, momentos em família e viagens internacionais.