A Fazenda 16: Sacha Bali avalia Zé Love e Fernanda Campos como 'vilões'

Na baia, Gui Vieira e Sacha Bali opinaram sobre outros participantes para Vivi Fernandez e Albert Bressan, que estavam separados no paiol. A rainha das pegadinhas e o ex-Power Couple foram votados pelo público para continuarem no reality rural.

O que aconteceu

Sacha: Na minha visão, tem duas pessoas só que estão querendo caçar treta, jogando de uma forma muito suja, xingando as pessoas. A gente tem pouco tempo de programa, pouco tempo de convívio e ninguém fez mal para ninguém. Tem duas pessoas que eu acho que entraram pra tretar, entraram pra já 'meter o pé na porta, pra já aparecer'. O Zé e a Fer."

Albert: "Quem é Fer?"

Sacha: "Fê é uma das meninas que tem o grupo das 3 meninas que são os alvos, porque desde o início."

Vivi: "Ah, a Babi, a Nêssa, e a Fer."

Sacha: "Elas são o trio que se isolou"

Albert: "E que não se envolve com os outros grupos?"

Gui: "A Vanessa tem mais abertura com as pessoas, ela procura, conversa. Ela tá ali por uma questão de quem ela se relacionou melhor. Mas nem tudo que acontece ali ela concorda, foi o que ela me disse."

Vivi: "Eu não sabia que a Fer era da pá virada."

Sacha: "A Fer é a mais venenosa das três e é ela que fica agulhando todo mundo para arrumar treta. Na minha visão, a Fer e o Zé são duas pessoas que vieram jogar baixo mesmo, aparecer a qualquer custo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58598 votos 0,19% Babi Muniz 29,21% Camila Moura 4,31% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,77% Gilson de Oliveira 1,92% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,23% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,49% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,56% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58598 votos

