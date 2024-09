Planeje os gastos: é essencial ter lixeira de R$ 180 para enxoval do bebê?

Ao refletir sobre a quantidade de itens e informações sobre o enxoval do bebê, a atriz Mariana Oliveira diz que por um lado isso pode ser maravilhoso, mas por outro pode ser confuso. Segundo ela, existe um pilar do que é básico e essencial. "O resto é enfeite e escolha", afirma. Em seu reels, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

De acordo com a atriz, cada família conhece a realidade da sua casa e sua situação financeira, e sabe o que pode comprar agora e o que pode deixar para depois, como um jogo de malas bordadas com a inicial do nome do filho ou saquinhos organizadores personalizados.

"Talvez você não precise de uma lixeira R$ 180. Gente, essa lixeira me revolta. Eu sei que algumas pessoas realmente precisam, cada um sabe da necessidade da sua casa. Quando eu ouço as pessoas dizerem "eu preciso de uma lixeira de R$ 180", eu fico: "Não, eu não preciso não".

Para Mariana, está tudo bem querer e estar disposta a fazer todas essas coisas, no entanto, ela acredita que isso pode criar ciladas financeiras e mexer com o emocional e a autoestima dos pais de ter que dar muito mais do que eles podem no momento. "Esse é o perigo", alerta.

A futura mamãe diz que não é necessário estocar tudo agora e que não há problema em identificar uma necessidade após o nascimento do bebê e comprar depois. "As farmácias não vão fechar, os sites de compra não vão falir, tudo vai continuar ali te esperando depois que o seu bebê nascer".