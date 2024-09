Filho de Mário Gomes pede fim de ataques após despejo de mansão: 'Ódio'

João Palma, 18, filho do ator Mário Gomes, 71, voltou a comentar o despejo que sua família sofreu da mansão onde moravam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O estudante pede fim de ataques de ódio.

O que aconteceu

O jovem diz que está recebendo muitas mensagens de haters após o despejo. "Rapaziada, vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins, porque nunca fiz mal a ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então, peço que parem com esse ódio tão grande comigo", desabafou ele por meio dos Stories do Instagram.

Antes, João se resumiu em dizer que continuaria se dedicando à carreira de cantor e divulgou sua música, "Lado Selvagem". Sobre o despejo, o jovem disse: "Pessoal está falando aí, mas nem sabe da história verdadeira. Nem estudou direito".

Não tenho tempo para perder com isso. Estou focado na minha carreira, entendeu? Tenho um projeto muito grande vindo por aí. Estou focado, não tenho tempo a perder. Bola para frente e vamos seguir , João Palma.

Mário Gomes, a esposa e os dois filhos menores foram despejados nesta última segunda-feira (16). O imóvel foi leiloado para quitar dívidas trabalhistas de costureiras que trabalharam em uma antiga confecção de propriedade do ator, no Paraná. A casa é avaliada em mais de R$ 20 milhões, mas foi arrematada por R$ 720 mil.

A dívida começou em 2007, quando a empresa foi oficialmente fechada, deixando 84 funcionárias sem receber salários. Na época, o valor do prejuízo era de R$ 923 mil. A Justiça do Trabalho, então, determinou em 2011 que a casa fosse leiloada para quitar o montante.

Mário Gomes também acumulava débitos de ITPU que já somavam mais de R$ 100 mil. No momento, o ator, a esposa e os dois filhos menores estão na casa da herdeira mais velha dele, Linda Gomes.