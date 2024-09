Camila aconselha Yuri sobre peão: 'Se o público pegar pra coitado, f*deu'

Na madrugada desta terça-feira (17) na sede de A Fazenda 16 (Record), Camila Moura aconselhou Yuri após o bombeiro discutir com Gilsão durante a estreia da temporada.

O que aconteceu

A professora sugeriu que ele não caísse na pilha do rival. "Só não cai na pilha. Você sabe que é de propósito."

Yuri disse se sentir atacado pelo personal. "Ele [Gilsão] tá querendo me atacar desde o início, que ele me viu. Ele zombou de mim! Às vezes, ser alegre e amigo de todo mundo incomoda, mas eu não vou mudar meu jeito por ninguém."

Camila mostrou que o bombeiro pode se tornar motivo de voto. "Mas presta atenção na pilha. Tem gente que nem vota em você, mas vai usar isso como motivo de votação. 'Ah, Yuri é esquentadinho', aí você fica em evidência para outras pessoas também."

Você tem que se resguardar. Se for pra tirar ele, tem que ser na Roça, com articulação. Camila Moura

Camila demonstrou preocupação com a forma como Gilsão vai ser visto pelo público. "Se o público pegar ele pra 'coitado', aí fudeu! Acho que não é isso que vai acontecer, mas a gente não sabe como vai passar tudo!"

